Die Universitäten in Österreich protestieren gegen geplante Budgetkürzungen, die ab 2028 in Kraft treten sollen. Die Wissenschaftsministerin will ein Plus in der kommenden Budgetperiode erwirken, aber die Universitäten sind skeptisch.

Die Universitäten in Österreich protestieren gegen geplante Budgetkürzungen , die ab 2028 in Kraft treten sollen. Die Wissenschaftsministerin Eva Maria Holzleitner will ein Plus in der kommenden Budgetperiode erwirken, aber die Universitäten sind skeptisch.

Sie haben eine Demonstration in Wien geplant, die am Mittwoch um 13 Uhr vor der Universität Wien beginnen wird. Die Demonstranten werden durch die Innenstadt ziehen und vor das Wissenschaftsministerium und das Bundeskanzleramt gehen. Die Universitäten sind besorgt über die Zukunft der Wissenschaft und Forschung in Österreich und hoffen, dass die Regierung ihre Prioritäten ändern wird. Die Ministerin hat versucht, die Situation zu beruhigen, indem sie betonte, dass Wissenschaft und Forschung ein wichtiger Schwerpunkt der Regierung seien.

Sie habe jedoch auch betont, dass das Budget für das Jahr 2028 einmal gefroren werden solle. Die Verhandlungen über die dreijährige Leistungsvereinbarung werden erst im Herbst geführt. Die Universitäten hoffen, dass die Regierung ihre Prioritäten ändern wird und das Budget nicht gekürzt wird. Die Demonstranten wollen ihre Stimme erheben und ihre Bedenken gegenüber der Regierung ausdrücken.

Sie hoffen, dass ihre Proteste erfolgreich sein werden und die Regierung ihre Entscheidungen ändern wird





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Universitäten Budgetkürzungen Wissenschaftsministerin Eva Maria Holzleitner Österreich

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AKH-Arzt warnt: Sparpaket könnte 250 Ärzte kostenBudgetkürzungen Universitäten: Massive Kritik an Sparplänen, Gefahr für AKH Wien, Forschung, Ausbildung und Patientenversorgung in Österreich.

Read more »

Die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Österreich ist massiv...Ricardo-José Vybiral, CEO der KSV1870 Gruppe zeigt sich besorgt, denn immer mehr Unternehmen ziehen eine Abwanderung in Betracht. Daher braucht es dringend Maßnahmen, um die Attraktivität des...

Read more »

Österreich gegen die USA ab 16.20 Uhr LIVESiebtes Gruppenspiel bei der Eishockey-WM: Heute matchen sich Österreich und die USA um ein Viertelfinalticket. Wir berichten live ab 16.20 Uhr im ...

Read more »

Postenschieberei in Österreich: Wie die richtigen Kontakte das Rennen machenDie Postenbesetzungen in der Wiener Wirtschaftskammer sind nur ein Beispiel für die weit verbreitete Praxis der Postenschieberei in Österreich. In höheren Hierarchieebenen läuft die Postenschieberei heute sogar noch schamloser als früher.

Read more »