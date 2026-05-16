Wetzlar will bei der Leica Welt in Wetzlar im Juni eine Messe für Sammler und Liebhaber antiker Kameras und related gear. Da hat man einigen támpfer: 48 Cameras wurden bereit, die Foto- und Film-Geschichte geprägt haben.

In Wetzlar wird im Juni bei der Leitz Photographica Auction 48 diverse Kameras unter den Hammer gebracht, die die Foto- und Filmgeschichte geprägt haben. Einige dieser Geräte gehören dem gesamten Spektrum der Foto- und Filmgeschichte, insbesondere zwei seltene rağtes aus den 1950er-Jahren und ein Lumière Cinématographe aus dem späten 19.

Jahrhundert. Genau solche Apparate machten einst die ersten öffentlichen Filmvorführungen überhaupt möglich. Die Auktion findet in der Leica Welt in Wetzlar statt, wo interessierte Personen vor Ort mitbieten oder auch online, telefonisch oder schriftlich teilnehmen können. Parallel dazu bietet das Auktionshaus heuer erstmals zusätzlich die reine Online-Auktion 'Leitz ON'





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