Uniqa und Epstein: Enthüllungen über gemeinsame Offshore-Geschäfte und hochspekulative Wertpapiere

Die Epstein-Files enthüllen Details über die gemeinsame Firma Liquid Funding von Uniqa und Jeffrey Epstein auf den Bermudas, die in hochspekulative Wertpapiere investierte. Die Geschäfte werfen Fragen nach den Risiken und der Rolle der Beteiligten auf.

Der Uniqa -Versicherungskonzern hatte über viele Jahre hinweg eine gemeinsame Firma, Liquid Funding , mit Jeffrey Epstein auf den Bermudas . Diese Firma war spezialisiert auf die Bündelung hochspekulativer Wertpapiere im Immobilienbereich, mit einem Volumen in Milliardenhöhe. Bemerkenswert ist, dass Epstein und seine Geschäftspartner es schafften, ihre Investments während der Finanzkrise ohne Verluste zu veräußern. Eine interessante Personalie in diesem Kontext ist die des aktuellen Vorstands der Bundespensionskasse, der einst als Direktor in der Firma tätig war. Diese Enthüllungen basieren auf den Epstein-Files, die fast zwei Jahrzehnte nach der Finanzkrise von 2008 neue Details über diese Offshore-Firmenkonstruktion ans Licht bringen. Sie verdeutlichen, wie der Sexualstraftäter und Multimillionär Epstein mit erheblichen Geldmengen operierte, dabei von einem österreichischen Versicherungskonzern unterstützt wurde. Die Gründung von Liquid Funding Ltd. erfolgte 2001 auf den Bermudas , wobei Epstein bis 2007 als Vorsitzender fungierte. Diese Zweckgesellschaft war eine 100-Prozent-Tochter der gleichnamigen Holding im US-Bundesstaat Delaware, an der sich auch zwei Uniqa -Gesellschaften beteiligten. Die Recherche basierte auf einem über 500-seitigen Dokument, das Teil der 'Paradise Papers' ist, veröffentlicht vom ICIJ, dessen Partner der ORF ist. Dieses Dokument wurde von der Offshore-Anwaltskanzlei Appleby erstellt, die Liquid Funding auf den Bermudas verwaltete. Ergänzt wurden diese Informationen durch Hunderte Seiten Gerichtsakten von den Bermudas sowie zahlreiche, kürzlich veröffentlichte Dokumente aus den Epstein-Files, die nun einen detaillierten Einblick in die finanziellen Machenschaften der Gesellschaft ermöglichen.

Die Epstein-Files liefern aufschlussreiche Einblicke in die Finanzgeschäfte des US-amerikanischen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. Die Recherchen des ORF enthüllen, dass Epstein Anfang der 2000er Jahre gemeinsam mit der Uniqa und einer amerikanischen Bank eine Wertpapierfirma auf den Bermudas betrieb. An Liquid Funding hielt die Investmentbank Bear Stearns 40 Prozent der Anteile, während die restlichen 60 Prozent sich auf eine Gruppe von Investoren verteilten, darunter Epsteins Firma Financial Trust, Inc., und zwei Gesellschaften der Uniqa-Versicherungsgruppe. Bear Stearns war für das Management der Investments zuständig, obwohl die anderen Gesellschafter stimmberechtigt waren. Die Uniqa gibt an, keine genauen Unterlagen mehr zu besitzen, bestätigt aber ihre damalige Beteiligung: 'Unsere damalige Beteiligung war – soweit rekonstruierbar – rein passiver Natur, ohne operative Rolle oder Einflussmöglichkeiten.' Trotzdem entsandte die Uniqa Direktoren in die Firma, darunter Marcus Klug, der heutige Vorstand der Bundespensionskasse, der seine Rolle bestätigt, sich aber zu den Inhalten der Firma nicht äußern möchte und lediglich betonte, dass er Epstein nie getroffen habe und auch noch nie auf den Bermudas gewesen sei. Das Geschäftsmodell von Liquid Funding basierte auf Finanzkonstrukten, die zum Kern der Finanzkrise 2008 gehörten. Hypothekarkredite wurden durch verschiedene Verfahren umstrukturiert und mit Top-Ratings versehen, wodurch die Risiken verschleiert wurden. 'Subprime'-Kredite, die an Kreditnehmer mit geringer Bonität vergeben wurden, wurden auf diese Weise für den internationalen Investmentmarkt aufbereitet. Liquid Funding war in verschiedenen Investmentprodukten involviert, deren Namen oft länger waren als ihr nachhaltiger Wert, wie CMBS, RMBS, HEL, CDOs, CLOs und ABS, Abkürzungen, die von einem System produziert wurden, das später als 'Schattenbanken' bezeichnet wurde.

In einem Brief an seine Investoren im Jahr 2003 äußerte Epstein stolz, dass Liquid Funding vom 'new kid on the block' zu einem Nischenanbieter mit einer treuen Kundenbasis und einer etablierten Unternehmensgeschichte herangewachsen sei. Dank 'kreativer Lösungen' konnte die Bilanzsumme des Unternehmens erheblich gesteigert werden. Liquid Funding verwaltete beträchtliche Summen: Zu Beginn beliefen sich die Assets auf etwas über 500 Millionen Dollar, am Höhepunkt im Frühjahr 2007 waren es Wertpapiere im Wert von 6,7 Milliarden Dollar. Stefan Pichler, Leiter des Institute for Finance, Banking and Insurance an der Wirtschaftsuniversität Wien, bezeichnet die Firma als 'eher klein' im Kontext der internationalen Hochfinanz, was der Bilanzsumme einer 'mittelgroßen österreichischen Provinzbank' entsprechen würde. Die Uniqa gab an, Ende 2005 weniger als 3,5 Millionen Dollar in der Gesellschaft investiert zu haben. Die Epstein-Files zeigen, dass Epstein ein Jahr zuvor seine Anteile an der Firma mit 3,1 Millionen Dollar bewertete. Durch 'kreative Lösungen' vermehrten sich die anfänglichen Millionen der Eigentümer zu Milliarden. Im Jahr 2007 brach der 'Subprime'-Markt zusammen, wodurch ehemals lukrative Geschäfte wertlos wurden.





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