Union Berlin unterliegt Wolfsburg bei Debüt von Pionierin Eta

Marie-Louise Eta feiert historisches Debüt als erste Cheftrainerin der Bundesliga, doch Union Berlin verliert gegen den VfL Wolfsburg mit 1:2. Die "Eisernen" geraten im Abstiegskampf weiter unter Druck, während Wolfsburg wichtige Punkte im Klassenerhalt holt.

Beim mit Spannung erwarteten Debüt von Marie-Louise Eta als Cheftrainerin musste sich Union Berlin zu Hause gegen den VfL Wolfsburg mit 1:2 geschlagen geben. Dieses Ergebnis verschärft die Sorgen der Berliner im Abstiegskampf, während die Niedersachsen neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt schöpfen konnten. Es war ein historischer Moment für die Bundesliga , da Eta als erste Frau in dieser Position an der Seitenlinie stand. Dennoch war die Niederlage für die 'Eisernen' ein bitterer Rückschlag.

Die Tore für die Wolfsburger erzielten Patrick Wimmer in der 11. Minute und Dzenan Pejcinovic in der 46. Minute, beide Male durch sehenswerte Distanzschüsse. Diese Treffer bescherten Trainer Dieter Hecking seinen ersten Sieg im fünften Anlauf und seinem Team wichtige Punkte. Union Berlin konnte lediglich durch einen Anschlusstreffer von Oliver Burke in der 86. Minute verkürzen. Nach dieser Niederlage beträgt der Vorsprung von Union auf den Relegationsplatz 16, den aktuell der FC St. Pauli belegt, nur noch sechs Punkte. Der VfL Wolfsburg kletterte indes auf den Abstiegsrang 17 und ist durch diesen ersten Erfolg nach zwölf sieglosen Spielen bis auf zwei Zähler an die Hamburger herangerückt.

Schon zu Beginn der Partie war ersichtlich, dass Union Berlin, wie schon in vielen Spielen dieser Saison, offensiv Probleme hatte. Marie-Louise Eta, die ihre Mannschaft von der Seitenlinie aus engagiert antrieb, musste mit ansehen, wie die Gäste früh die Initiative ergriffen. Patrick Wimmer eröffnete nach einer gelungenen Kombination mit einem gefühlvollen Schuss von der Strafraumkante ins lange Eck das Torre. In der sonst stimmungsvollen 'Alten Försterei' wurde es für einen Moment still.

Union ließ sich von dem Rückstand jedoch nicht entmutigen und erhöhte den Druck auf den Ausgleich. Mehrere Torchancen ergaben sich: Ilyas Ansah scheiterte nach einem Freistoß am VfL-Keeper Kamil Grabara (15. Minute), und kurz darauf verfehlte der Stürmer mit einem Kopfball das Ziel (20. Minute). Die Partie flachte anschließend etwas ab, und beide Mannschaften zeigten sich vor allem bei Standardsituationen gefährlich. Aaron Zehnter von Wolfsburg prüfte Union-Torwart Frederik Rönnow aus spitzem Winkel (38. Minute) nach einer Ecke, während Leopold Querfeld von Union den Ball volley über das Tor schoss. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit rauschte ein Distanzschuss von Ansah nur knapp am Pfosten vorbei. Zur Halbzeitpause klatschte Eta ihre Spieler aufmunternd ab.

Der Start in die zweite Halbzeit verschliefen die Gastgeber jedoch komplett. Nur 29 Sekunden nach Wiederanpfiff nutzte Pejcinovic einen Ballverlust der Berliner aus 16 Metern zu einem völlig freien Treffer. Ähnlich wie in der ersten Hälfte erhöhte Union nach dem Gegentor umgehend den Druck. Grabara bewahrte Wolfsburg erneut vor einem Ausgleich, als er einen Versuch von Ansah parierte (50. Minute). Danilho Doekhi konnte im Getümmel vor dem Tor den Ball nicht kontrollieren (52. Minute), und Andrej Ilic köpfte die Kugel an den Pfosten (57. Minute). Erst Oliver Burke gelang es nach einem Konter, den starken VfL-Torhüter zu überwinden. In der Nachspielzeit verhinderte Grabara mit einer herausragenden Parade gegen Doekhi einen möglichen Punktgewinn für Union Berlin. Die Niederlage bedeutet für Union, dass die Hinrunde als Schlusslicht der Rückrundentabelle abgeschlossen wird und der Blick nun verstärkt nach unten gerichtet sein muss, um den Klassenerhalt zu sichern. Für Wolfsburg ist dieser Sieg ein wichtiges Signal, dass der Kampf um die Liga noch nicht verloren ist.





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