UniCredit sichert sich über 39 Prozent an der Commerzbank

Die italienische Großbank UniCredit hat nach einem Tauschangebot einen Anteil von mehr als 39 Prozent an der Commerzbank erworben. Trotz anfänglich geringer Attraktivität des Angebots wurde die Annahmequote überraschend hoch. Eine weitere Annahmefrist läuft bis Juli.

Die italienische Großbank UniCredit hat nach Abschluss der ersten Annahmefrist für ihr Tauschangebot eine Beteiligung von insgesamt 39,28 Prozent an der Commerzbank sicher erworben. Wie das Mailänder Institut am Freitag mitteilte, wurden im Rahmen des Tauschangebot s bis zum Fristende am Dienstag weitere 12,51 Prozent der Commerzbank -Aktien von den Aktionären angenommen.

Bereits zuvor hatte sich UniCredit, die auch die Bank Austria kontrolliert, über reguläre Marktkäufe 26,77 Prozent der Commerzbank-Papiere gesichert. Durch die Zusammenrechnung dieser beiden Anteile ergibt sich nun die etwas mehr als 39-prozentige Beteiligung.

Zudem kann UniCredit nach eigenen Angaben zusätzliche 3,22 Prozent durch die Umwandlung von Derivaten in Aktien erlangen, was den möglichen Einfluss auf Deutschlands zweitgrößte Bank weiter erhöht. Interessanterweise war die Annahmequote unerwartet hoch, da das Tauschangebot lange Zeit für Commerzbank-Aktionäre finanziell wenig attraktiv war. Erst gegen Ende der Frist verbesserte sich das Verhältnis zwischen den angebotenen UniCredit- und den marktgehandelten Commerzbank-Aktien.

Der Gegenwert des Angebots wird nun mit 38,87 Euro pro Commerzbank-Aktie angegeben, während der Börsenkurs der Commerzbank-Aktie am Freitagnachmittag bei 38,58 Euro leicht darunter lag. Dies bedeutet, dass das Tauschangebot aktuell nur einen geringfügigen Aufschlag bietet. Gleichzeitig läuft ab Samstag bis zum 3. Juli eine weitere Annahmefrist für das Angebot.

Beobachter sehen in dieser Entwicklung einen weiteren Schritt in Richtung einer möglichen Übernahme der Commerzbank durch die italienische Großbank, wenngleich UniCredit bisher keine expliziten Pläne für eine vollständige Übernahme oder eine Fusion kommuniziert hat. Die Commerzbank selbst hatte das Angebot als unerwünscht bezeichnet und alternative Strategien angekündigt. Mit dem nun erreichten Anteil von über 39 Prozent wird UniCredit voraussichtlich erheblichen Einfluss auf die strategische Ausrichtung des Frankfurter Instituts nehmen können, insbesondere bei anstehenden Entscheidungen im Aufsichtsrat und bei großen Transaktionen.

Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten, insbesondere ob UniCredit im Rahmen der zweiten Annahmefrist ihren Anteil noch deutlich ausweiten wird und wie der deutsche Finanzplatz und die Politik auf diese Konzentration reagieren werden





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Unicredit Commerzbank Beteiligung Tauschangebot Übernahme

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