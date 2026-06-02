UniCredit baut Anteil an Commerzbank aus - Übernahmedruck nimmt zu

Die italienische UniCredit hat ihren Anteil an der Commerzbank auf über 30 Prozent erhöht und könnte durch Optionen und Derivate bereits Zugriff auf die Hälfte der Anteile haben. Während die Commerzbank die Offerte als zu niedrig kritisiert und auf Stellenabbau hinweist, treibt Chef Andrea Orcel den Ausbau der Beteiligung weiter voran.

Die italienische Großbank UniCredit baut ihren Anteil an der Commerzbank weiter aus und übersprang die Hürde von 30 Prozent. UniCredit habe mit ihrem Übernahme angebot 7,58 Prozent der Commerzbank -Aktien eingesammelt, teilte das Institut am Dienstag mit.

Damit hat UniCredit-Chef Andrea Orcel bereits zwei Wochen vor dem Ablauf der Offerte 34,35 Prozent der Anteile sicher, denn zuletzt hatte UniCredit einen Anteil von knapp 27 Prozent gemeldet. Gleichzeitig arbeitet Orcel daran, die Beteiligung an der Commerzbank weiter auszubauen. Weitere 3,22 Prozent kann die Bank-Austria-Mutter UniCredit erwerben, indem die Bank Kaufoptionen zieht. Insgesamt könnte sich Orcel unter Umständen sogar schon Zugriff auf bis zu 50,8 Prozent der Commerzbank-Anteile verschaffen.

UniCredit hat den Bestand an Derivaten (Total Return Swaps), für die ein Barausgleich vorgesehen ist, noch einmal auf 13,19 Prozent erhöht. Die Vereinbarung kann aber in der Regel leicht geändert werden, sodass UniCredit so auch Commerzbank-Aktien erwerben könnte. Die Commerzbank stemmt sich gegen eine Übernahme. Das Übernahmeangebot liege unter dem Commerzbank-Aktienkurs, die Kursziele von Analysten lägen mit 41,50 Euro im Schnitt noch fünf Euro darüber, hatte sie erklärt.

Im Falle einer Fusion von Commerzbank und der UniCredit-Tochter HypoVereinsbank (HNV) drohe ein Abbau von 10.000 bis 11.000 Stellen, das wäre mehr als ein Viertel der Belegschaft. Die Commerzbank könne aus eigener Kraft mehr Wert schaffen





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