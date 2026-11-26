Das Personal der 22 öffentlichen Universitäten verlangt die Korrektur des umstrittenen Budgets für die Jahre 2028 bis 2030. Drohungen mit Streiks stehen im Raum.

Am vergangenen Mittwoch haben die Beschäftigten der 22 öffentlichen Universitäten an bundesweiten Betriebsversammlungen ihren Unmut über die Finanzplanung der Bundesregierung deutlich artikuliert. In einer gemeinsamen Resolution forderten die Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen eine sofortige Neuverhandlung der finanziellen Rahmenbedingungen für den Zeitraum von 2028 bis 2030. Das Personal betont, dass die aktuelle Finanzplanung den realen wirtschaftlichen Anforderungen nicht gerecht werde und verlangt eine Korrektur der als unzureichend empfundenen Budgetzuweisungen.

Konflikt um die Mittel für 2028 bis 2030

Der Auslöser für die eskalierende Situation liegt in der im Oktober von den Spitzen der Bundesregierung getroffenen Vereinbarung. Diese sieht ein Gesamtbudget von rund 16 Milliarden Euro für die kommende Leistungsvereinbarungsperiode vor, was in etwa dem Volumen der aktuellen Periode zwischen 2025 und 2027 entspricht. Die Universitätenkonferenz, kurz uniko genannt, hatte jedoch einen Bedarf von 18 Milliarden Euro allein zur Kompensation der Inflation angemeldet. Als Reaktion auf die um zwei Milliarden Euro geringere Zusage hatten die Rektorinnen und Rektoren bereits massive Personaleinsparungen angedroht, was die Situation zusätzlich anheizte.

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Forderungen der BRVK und GÖD

Gerhard Wohlfahrt, der Vorsitzende der Betriebsrätevorsitzendenkonferenz (BRVK), verwahrte sich am Donnerstag energisch gegen die aktuelle Lage. Er forderte die Bundesregierung auf, die als "Unterfinanzierung" kritisierte Situation zurückzunehmen und "baldmöglichst" für ein ausreichend dimensioniertes Budget zu sorgen. Wohlfahrt betonte, dass eine Inflationsrate von zehn Prozent in den drei Jahren ab 2028 nicht hinnehmbar sei und die Universitäten ihre gesetzlichen Verpflichtungen bei der aktuellen Summe nicht erfüllen könnten. Eine zu geringe Finanzierung würde entweder zu einer extremen Ausdünnung der Lehre oder zum Wegfall gesellschaftlich relevanter Forschungsleistungen führen.

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Spielsraum und mögliche Sanktionen

Trotz der kritischen Lage sieht die Personalvertretung durchaus Spielraum für eine nachträgliche Aufstockung der Mittel. Wohlfahrt verwies darauf, dass es in der Vergangenheit wiederholt ergänzende Finanzzuweisungen gegeben habe und das Beispiel der Strompreisbremse zeige, dass auch im aktuellen Sparbudget Chancen bestünden. Ernst werde die Lage jedoch im Frühjahr, wenn feststehe, wie viel Geld jede einzelne Universität aus dem Gesamtbudget erhält und wie viel eingespart werden muss. Für den Fall, dass die Verhandlungen scheitern, sind gewerkschaftliche Maßnahmen bis hin zum Streik nicht ausgeschlossen, wobei die Freigabe durch den ÖGB noch in den kommenden Tagen erwartet wird.