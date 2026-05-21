Uni-Budget-Kürzung: Rektorenchefin warnt vor Kollaps und Personalabbau

Die Regierung plant, das Uni-Budget zu kürzen, was zu Protesten bei Rektoren, Professoren und Studenten führt. Rektorenchefin Brigitte Hütter warnt vor einem bevorstehenden Kollaps der Universitäten und einem drohenden Personalabbau von 20 Prozent.

Die Pläne der Regierung, das Uni-Budget zu kürzen, führen zu Protesten bei Rektoren, Professoren und Studenten. Rektorenchefin Brigitte Hütter warnt vor einem bevorstehenden Kollaps der Universitäten und einem drohenden Personalabbau von 20 Prozent.

Sie erzählte, dass Wissenschaftsministerin Eva Holzleitner ihr gesagt habe, Wissenschaft und Forschung seien kein Schwerpunkt dieser Regierung. Die Rektorenchefin kritisiert die geplanten Budgetkürzungen und behauptet, dass die in den vergangenen Jahren erzielten Steigerungen über der Inflation nur dazu gedient hätten, die Forschungsquote zu erhöhen. Sie argumentiert, dass die geplante Kürzung des Personalbudgets um ein Viertel zu Kündigungen, Nicht-Nachbesetzung von Stellen und einer Verschlechterung des Betreuungsschlüssels für die Studierenden führen würde.

Die Rektorenchefin erwähnt auch die Möglichkeit, Studiengebühren einzuführen, wenn die Budgetkürzungen tatsächlich umgesetzt werden. Sie lässt jedoch nicht aus, dass ein Uni-Streik die letzte Maßnahme wäre





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Uni-Budget-Kürzung Rektorenchefin Brigitte Hütter Wissenschaftsministerin Eva Holzleitner Personalabbau Streik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Medizin-Privat-Uni in Tirol: Pläne ad acta gelegtDie Sigmund Freud Privatuniversität sieht eine mangelnde Bereitschaft des Landes, die notwendigen Ausbildungsplätze zu schaffen. Bis zu 150 Studienplätze waren geplant.

Read more »

ÖVP-Grande warnt vor Budget-Kürzungen bei UnisÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer betont die Wichtigkeit einer „verlässlichen Finanzierung“ von Unis. Gleichzeitig lobt er nach dem LASK-Double das „meisterliche“ Oberösterreich.

Read more »

Uni-Kahlschlag! Kollaps bei Forschung und Medizin drohtÖsterreichs Universitäten warnen vor Milliarden-Kürzungen: Massive Einschnitte bei Forschung, Lehre und Medizin bedrohen den Wissenschaftsstandort.

Read more »

„Fehlentscheidung sondergleichen“: Stelzer kritisiert Uni-Pläne...Oberösterreichs Landeshauptmann versteht die Sparpläne der Regierung nicht: „Das ist ein Rückschritt mit Anlauf für den gesamten Standort Österreich“, kritisiert er die türkis-rot-pinken Vorhaben.

Read more »