UNHCR warnt vor akutem Neuansiedlungsbedarf für Millionen Flüchtlinge

Ein neuer UNHCR-Bericht zeigt, dass 2,37 Millionen Flüchtlinge dringend eine Neuansiedlung benötigen. Die tatsächlichen Umsiedlungen sind jedoch auf einem Rekordtief, vor allem aufgrund der reduzierten Aufnahmeprogramme der USA.

Das UNHCR , das UN-Flüchtlingswerk, warnt vor einer akuten und wachsenden Notlage für Millionen von Flüchtlinge n weltweit, die weder in ihre Heimat zurückkehren noch im Land ihrer ersten Zuflucht dauerhaft sicher leben können.

Eine Ausweitung der internationalen Neuansiedlungsprogramme sei dringend notwendig und auch machbar, betonte Jackie Keegan, Leiterin des UNHCR-Dienstes für dauerhafte Lösungen, bei einer Pressekonferenz in Genf. Der aktuellste Bericht des UNHCR zum Neuansiedlungsbedarf listet für das kommende Jahr 2,37 Millionen Menschen aus 43 Herkunftsländern auf, die derzeit in 76 Aufnahmeländern leben und für die eine dauerhafte Lösungsoption wie die Neuansiedlung erforderlich ist. Die größten Gruppen stammen dabei aus Afghanistan, Südsudan und Syrien.

Ebenso sind viele Rohingya betroffen, die aus Myanmar geflohen sind und in überfüllten Lagern in Bangladesch ausharren. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der identifizierten Personen mit einem dringenden Neuansiedlungsbedarf um sechs Prozent gesunken. Keegan führt dies unter anderem auf die freiwillige Rückkehr einiger afghanischer Flüchtlinge aus dem Iran und Pakistan sowie auf die verbesserten Möglichkeiten für Rückkehr nach Syrien seit dem Sturz des früheren syrischen Präsidenten Baschar al-Assad im Dezember 2024 zurück.

Die tatsächliche Umsetzung der Neuansiedlungen bleibt jedoch dramatisch hinter dem Bedarf zurück. Im Jahr 2025 konnten lediglich etwa 37.000 Flüchtlinge im Rahmen eines vom UNHCR unterstützten Neuansiedlungsverfahrens in ein sicheres Drittland transferiert werden. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 waren es noch 116.000. Einer der Hauptgründe für diesen steilen Rückgang ist die drastische Reduzierung der Aufnahmekapazitäten durch die USA, die historisch gesehen eines der wichtigsten und größten Länder für Resettlement-Programme waren.

Nach der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus wurden die Flüchtlingsaufnahmeprogramme in den USA massiv eingeschränkt, was eine erhebliche Lücke im globalen Neuansiedlungssystem hinterlässt. Der Bericht unterstreicht die verzweifelte Lage der betroffenen Menschen und appelliert eindringlich an die internationale Gemeinschaft, ihre politischen und finanziellen Anstrengungen zu erhöhen, um lebensrettende Neuansiedlungsplätze bereitzustellen und damit eine der wenigen verbliebenen Schutzoptionen für die most vulnerable Flüchtlinge zu stärken





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