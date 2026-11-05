Ungleichheit und Inflation treiben junge Europäer in die Proteste

Steigende Lebenshaltungskosten und soziale Spaltung führen zu Unruhen in Europa. Junge Menschen fühlen sich ausgeschlossen und reagieren mit massiven Demonstrationen gegen das System.

Steigende Lebenshaltungskosten und eine tiefgreifende soziale Ungleichheit treiben immer mehr Menschen in Europa auf die Straßen. Viele dieser Demonstrationen, die gegen die Folgen der Inflation protestieren, gehen leider mit Ausschreitungen einher. Ein starker Wohlstandsgefälle führt dabei nicht nur zu ökonomischen Problemen, sondern auch zu schlechterer Gesundheit, höherer Kriminalität und einem sinkenden Vertrauen in die Gesellschaft und die Zukunft.

Wissenschaftliche Analysen zu sozialer Ungleichheit

Die britischen Forscher Richard Wilkinson und Kate Pickett haben in ihrem Werk Gleichheit ist Glück bereits im Jahr 2016 die Auswirkungen sozio-ökonomischer Ungleichheit untersucht. Sie belegen, dass ein starkes Wohlstandsgefälle die Wurzel vieler gesellschaftlicher Probleme ist, die Krisen weiter verstärken. In ungleicheren Gesellschaften sind der durchschnittliche Gesundheitszustand schlechter, die Lebenserwartung niedriger und die Mordrate höher als in ausgeglicheneren Ländern.

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Diese Erkenntnisse lassen sich durch statistische Daten aus verschiedenen Ländern belegen. Wilkinson und Pickett betonen, dass das grundlegende Vertrauen in die Zukunft und untereinander untergraben wird. Dies führt zu mehr psychischen Problemen in der Bevölkerung. Die Forscher nennen dies eines der größten Menschenrechtsprobleme, mit dem unsere Gesellschaften aktuell konfrontiert sind.

Politische Vertretung und Generationenkonflikt

Der deutsche Protestforscher Christian Volk erklärte gegenüber ORF III kürzlich, dass hinter den aktuellen Unruhen eine fundamentale Repräsentationsfrage steht. Es geht darum, für wen Politik gemacht wird, wer die Lasten trägt und wer Einfluss nehmen kann. Junge Menschen erleben die Welt zunehmend als bedrohlich und fühlen sich politisch wenig vertreten.

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Diese Altersgruppe muss mit den negativen Folgen von politischen Entscheidungen besonders lange leben. Dennoch haben sie das Gefühl, als Altersgruppe wenig politisches Gewicht zu besitzen und machtlos gegenüber Veränderungen zu sein. Diese Wahrnehmung verstärkt den Frust, der in den aktuellen Protesten deutlich wird.

Aktuelle Bedrohungen und gesellschaftliche Krisen

Eine Studie, die Ende 2025 auf der Jahreskonferenz der internationalen Fachgesellschaft zur Erforschung von Risiken vorgestellt wurde, zeigt, dass die Gen Z die Welt als beängstigenden Ort empfindet. Zu den Gründen zählen unter anderem die Erfahrungen während der Covid-19-Lockdowns und die Angst vor Schießereien, vor allem an Schulen.

Wir erleben derzeit eine bemerkenswerte Gleichzeitigkeit gesellschaftlicher Krisenerfahrungen. Kriegshandlungen, brutale Gewalt und eine harte Kampfrhetorik verstärken die Unsicherheit, die durch hohe Lebenserhaltungskosten, Wohnungsnot und Bildungsprobleme geprägt ist. Bilder von Ausschreitungen verbreiten sich über soziale Medien und generieren neue Aufrufe zum Protest.

Wirtschaftliche Belastungen und soziale Spaltung

Steigende Mieten, hohe Ausgaben für Strom und Gas sowie Preiserhöhungen im Supermarkt belasten die Bürger enorm. Gleichzeitig finden Sparmaßnahmen im Bereich Soziales und Bildung statt. Während die Mehrheit der Bevölkerung jede Menge Konflikte wahrnimmt, scheinen die reichsten Menschen von diesen Krisen gar nicht berührt zu sein.

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Viele, die wegen der Inflation besonders tief in die Taschen greifen müssen, suchen daher auf den Straßen nach Gehör. Sie finden sich in einer Welt vor, in der sie keine Perspektiven einer Besserung sehen. Die Diskrepanz zwischen den Sorgen der Mehrheit und der Ignoranz der Reichen ist ein Hauptmotiv für die aktuellen Unruhen in Europa.