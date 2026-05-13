Ungleiches Paar vor Gericht: Wiener Strafverteidiger und Tschetschenin

Ein einst angesehener Wiener Strafverteidiger und eine junge Tschetschenin stehen gemeinsam in Wien vor Gericht. Sie müssen nach einem von ihr fingierten Überfall auf seine Kanzlei vor Gericht erklären, wo offenbar veruntreute 75.000 Euro Bargeld aus dem Safe verblieben sind.

Ein ungleiches Paar (67, 32) steht derzeit gemeinsam in Wien vor Gericht . Er, ein einst angesehener Wiener Strafverteidiger – sie, eine junge Tschetschenin , die derzeit in der Justizanstalt Josefstadt in Strafhaft sitzt.

Gemeinsam müssen die beiden nach einem von ihr fingierten Überfall auf seine Kanzlei im Sommer 2025 vor Gericht erklären, wo offenbar veruntreute 75.000 Euro Bargeld aus dem Safe verblieben sind. Der Betrag war ihnen von zwei Mandanten, denen die Frau den Überfall anhängen wollte (Vertretung: Andreas Reichenbach) treuhändig übergeben worden. Laut deren Aussage sei das große Geld aus kleinen Scheinen"Trinkgeld vom Friseurgeschäft in Dubai" eines Verwandten – ein Schelm, wer böses dabei denkt.

Vor Gericht musste zum Glück nur geklärt werden, wer der beiden Angeklagten es am Ende wirklich aus dem Safe entnommen habe. Beide sagten bisher, nichts über den Verbleib des besagten Geldes zu wissen – bis jetzt





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