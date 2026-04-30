Ungleiche Startbedingungen: Warum Fleiß allein nicht ausreicht

Ein Kommentar zur Problematik gleicher Chancen in der Gesellschaft. Die Autorin argumentiert, dass strukturelle Ungleichheiten wie Armut, Diskriminierung und fehlende soziale Netzwerke den Erfolg von Menschen maßgeblich beeinflussen und Fleiß allein nicht ausreichen, um diese zu überwinden. Eine aktuelle Umfrage bestätigt, dass die Mehrheit der Bevölkerung in Österreich nicht an gleiche Chancen für alle glaubt.

Der weit verbreitete Glaube, dass Fleiß allein über Erfolg entscheidet, blendet die Tatsache aus, dass nicht jeder die gleichen Voraussetzungen hat. Eine persönliche Erfahrung einer Absolventin, die länger für ihren Master brauchte als ihre Kommilitonen, verdeutlicht, wie tief verwurzelte Überzeugungen wie 'Jeder kann alles schaffen' oder 'Man muss es nur wirklich wollen' problematisch sein können.

Diese Aussagen suggerieren eine vollständige Eigenverantwortung für Misserfolge und übersehen strukturelle Probleme wie Armut, Diskriminierung und Rassismus, die den Zugang zu Chancen und die Geschwindigkeit des Erfolgs maßgeblich beeinflussen. Eine österreichische Umfrage aus dem Frühjahr 2024 bestätigt diese Wahrnehmung: 54 Prozent der Befragten glauben nicht, dass alle Menschen in Österreich die gleichen Chancen haben. Die Autorin schildert, wie sie aufgrund fehlender akademischer Tradition in ihrer Familie und finanzieller Engpässe mehr leisten musste als andere, um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen.

Sie verweist auf Beispiele wie Tobias, der in Armut aufwächst, Elif, die mit Vorurteilen kämpft, und Tamara, die aufgrund chronischer Krankheit ihre Pläne ändern musste. Diese Menschen benötigen mehr Zeit und stoßen auf größere Hindernisse. Strukturelle Ungleichheiten schaffen ungleiche Ausgangsbedingungen, die nicht allein durch Fleiß überwunden werden können. Schlechterer Zugang zu Bildung, Netzwerken und finanziellen Ressourcen sowie Diskriminierung im Arbeitsmarkt und im Bildungssystem sind nur einige Beispiele.

Die Autorin betont, dass Anstrengung zwar wichtig ist, aber immer im Kontext gesellschaftlicher Bedingungen stattfindet. Sie selbst musste während des Studiums arbeiten und schlecht bezahlte Praktika absolvieren, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Trotz ihres großen Engagements konnte sie sich nicht ausschließlich auf ihr Studium konzentrieren. Es ist daher entscheidend, strukturelle Ungleichheiten zu erkennen und anzugehen, anstatt sie zu ignorieren und allen die gleichen Chancen zu unterstellen.

Die Umfrage zeigt, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung (54%) diese Ungleichheit wahrnimmt, während nur 18% an gleiche Chancen für alle glauben und 26% eine unentschlossene Haltung einnehmen





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