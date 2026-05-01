Ungewöhnlicher Fall in China: Ehepaar vier Jahre lang unfruchtbar – Ärztin deckt überraschende Ursache auf

Ein chinesisches Ehepaar kämpfte vier Jahre lang vergeblich um ein Kind. Eine Ärztin machte eine überraschende Entdeckung: Die Frau war noch Jungfrau, da das Paar versehentlich Analsex praktizierte. Der Fall wirft ein Licht auf die Bedeutung von Aufklärung und Kommunikation.

Ein ungewöhnlicher Fall aus der chinesischen Provinz Guizhou hat weltweit für großes Aufsehen gesorgt. Ein Ehepaar, der Mann 26 Jahre alt und die Frau 24 Jahre alt, kämpfte über vier Jahre hinweg vergeblich mit dem Wunsch, ein Kind zu bekommen.

Trotz regelmäßiger sexueller Aktivität blieb der ersehnte Nachwuchs aus, was das Paar zunehmend verzweifeln ließ. Schließlich suchten sie professionelle medizinische Hilfe in der Hoffnung, die Ursache für ihre Fruchtlosigkeit zu finden und eine Lösung zu entdecken. Die Untersuchung durch die Gynäkologin Dr. Liu Hongmei führte jedoch zu einer äußerst überraschenden und schockierenden Feststellung: Die junge Frau war trotz vier Jahren Ehe noch Jungfrau.

Diese Entdeckung warf ein völlig neues Licht auf die Situation und stellte sowohl die Ärzte als auch das Paar vor ein Rätsel. Die Aufklärung der Situation offenbarte eine ungewöhnliche und unbeabsichtigte Verwechslung. Wie der Daily Star berichtete, stellte sich heraus, dass das Paar über die gesamte Dauer ihrer Ehe hinweg versehentlich Analsex anstelle von Vaginalsex praktiziert hatte. Diese Tatsache erklärt, warum trotz regelmäßiger sexueller Kontakte keine Befruchtung stattfinden konnte.

Die Frau hatte zwar gegenüber ihrem Partner und möglicherweise auch bei früheren Arztbesuchen angedeutet, dass der Geschlechtsverkehr oft schmerzhaft sei. Diese Information wurde jedoch nicht weiterverfolgt oder genauer untersucht, was letztendlich zu der jahrelangen Verwirrung führte. Die fehlende Kommunikation und das Ausbleiben gezielter Nachfragen trugen maßgeblich dazu bei, dass die eigentliche Ursache des Problems so lange unentdeckt blieb.

Dr. Liu Hongmei erkannte die Notwendigkeit einer umfassenden Aufklärung und stellte dem Paar detailliertes Informationsmaterial sowie eine ausführliche Anleitung zur Verfügung, die die korrekte Technik des Vaginalverkehrs erklärte. Die Wirkung dieser Aufklärung war bemerkenswert schnell. Nur wenige Monate nach der Beratung und Anleitung durch Dr. Liu wurde die Frau schwanger. Das Paar war überglücklich und dankbar für die Hilfe, die sie erhalten hatten.

Als Zeichen ihrer Wertschätzung und Dankbarkeit brachten sie der mittlerweile pensionierten Ärztin ein besonderes Geschenk zum Krankenhaus: 100 frische Eier und ein lebendiges Huhn. Diese ungewöhnliche Geste unterstreicht die tiefe Dankbarkeit des Paares und die Bedeutung der medizinischen Hilfe, die sie erhalten hatten. Dr. Liu Hongmei zeigte sich auch nach der erfolgreichen Schwangerschaft immer noch erstaunt über den ungewöhnlichen Fall. Sie äußerte sich mit den Worten: 'Vier Jahre verheiratet, und weder Mann noch Frau wussten, wie man schwanger wird'.

Dieser Fall verdeutlicht die Bedeutung einer offenen Kommunikation in der Partnerschaft und die Notwendigkeit, bei sexuellen Problemen oder Unsicherheiten professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Er unterstreicht auch die Rolle von Ärzten bei der Aufklärung und Beratung von Patienten in sensiblen Bereichen





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