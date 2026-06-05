Ungeklärter Absturz einer Beechcraft Bonanza über Pula - vier Österreicher sterben, Ermittlungen laufen

Ein kleines Beechcraft Bonanza Flugzeug stürzte nahe Pula ab, vier Österreicher aus Osttirol kamen ums Leben. Fehlende Flugmeldung und fehlende Landegenehmigung werfen Fragen auf, die kroatische Behörden nun untersuchen.

Der tragische Absturz eines kleinen Sportflugzeugs vom Typ Beechcraft Bonanza im kroatischen Luftraum hat vier Menschen das Leben gekostet und wirft nach wie vor zahlreiche unbeantwortete Fragen auf.

Nach Angaben des ORF Tirol startete das Flugzeug am frühen Nachmittag von dem Flugplatz in Nikolsdorf, einem Ort im Bezirk Lienz in Tirol, Österreich. Die dortige Betriebsleiterin bestätigte, dass alle vier Insassen aus der Region Osttirol stammten und gemeinsam auf dem Weg nach Kroatien waren. Das Flugzeug war in Deutschland zugelassen, ein Umstand, der laut der Flugplatzbetreiberin nicht ungewöhnlich ist, da viele Privatpiloten ihre Maschinen in verschiedenen europäischen Staaten registrieren lassen, um von unterschiedlichen Steuer- und Versicherungsbedingungen zu profitieren.

Ziel des Flugs war der Mittelmeerstrandflughafen Medulin, ein bekannter Sportflughafen an der Adriaküste, von dem aus die Passagiere vermutlich weitere Destinationen in der Region anfliegen wollten. Die Umstände des Unglücks bleiben jedoch weiterhin ungeklärt. Laut ersten Erkenntnissen der kroatischen Behörden geriet das Flugzeug gegen 11.20 Uhr nahe der Stadt Pula in einen unkontrollierten Sinkflug, bevor es schließlich zu einem Trudeln kam und abstürzte. Ein entscheidender Aspekt, der die Ermittlungen zusätzlich erschwert, ist die angebliche fehlende Flugmeldung.

Nach Angaben des Flugplatzbetreibers aus Nikolsdorf wurde der Flug offenbar weder bei den kroatischen Flugsicherungsbehörden noch beim zuständigen Flugplatz in Medulin offiziell angemeldet, und es lagen keine gültigen Landeerlaubnisse vor. Diese Informationslücke wirft Zweifel an der Einhaltung internationaler Luftfahrtvorschriften auf und könnte sowohl für die österreichischen als auch für die kroatischen Ermittlungsbehörden bedeutsam sein. Die Identität der Opfer wurde inzwischen genauer beleuchtet.

Laut einem Bericht von index.hr wurden die vier Verstorbenen in den Jahren 1978, 1968, 1986 und 1961 geboren, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt des Unfalls zwischen 40 und 58 Jahren alt waren. Die zuständigen Behörden haben die Leichenschau angeordnet, um sowohl die genauen Todesursachen als auch mögliche medizinische oder technische Faktoren, die zum Absturz beigetragen haben könnten, zu prüfen.

Die kroatischen Ermittlungsbehörden, unterstützt von österreichischen Spezialisten, arbeiten derzeit an einer umfassenden Analyse der Trümmerteile, der Flugdatenschreiber (sofern vorhanden) und möglicher Wetterphänomene, die zum Zeitpunkt des Unfalls herrschten. Die Öffentlichkeit wartet gespannt auf offizielle Ergebnisse, die Aufschluss darüber geben sollen, ob menschliches Versagen, technische Defekte oder äußere Einflüsse für das tragische Ereignis verantwortlich waren





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