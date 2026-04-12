Ungarns politische Zukunft: Ein Wahlkampf zwischen Brüssel und Moskau

In Ungarn entscheiden die Wähler über die politische Ausrichtung des Landes. Ein Bericht aus dem Wahlkampf zeigt die Gegensätze zwischen dem Herausforderer, der sich für eine EU-Orientierung ausspricht, und dem amtierenden Ministerpräsidenten, der auf Russland setzt.

Ungarn steht vor einer richtungsweisenden politischen Entscheidung. Ein Bericht aus dem Wahlkampf , in dem sich der Herausforderer auf die Seite Brüssels und der amtierende Ministerpräsident auf die Moskaus gestellt hat. „Jetzt – oder nie!“, hallt es immer wieder über den zentralen Kaiserin-Elisabeth-(„Sisi“)-Platz vor dem Rathaus, als Peter Magyar endlich die Bühne betritt. Seine Anhänger, die trotz eisigem Wind in der 44.

000-Seelen-Stadt Nagykanizsa im äußersten Südwesten Ungarns an der kroatischen Grenze ausgeharrt haben, scheinen von Magyars Worten geradezu beflügelt zu werden. Mit seinem Wahlkampfmotto, das dem Ruf der Menge gleicht, beginnt auch Magyar heiser seine Rede. 80 Minuten lang wird er den „erzkorrupten Viktor Orbán“ und dessen Regierung scharf kritisieren, so wie er es an diesem Tag bereits in drei weiteren Städten der Provinz getan hat. Es ist ein dichtes Programm, das der 45-jährige Oppositionspolitiker auf der Zielgeraden vor dem Urnengang am Sonntag abarbeitet. Unter den tausenden Zuhörern sind inzwischen Fackeln verteilt worden, und die Menge singt Lieder aus der Revolution von 1956 gegen die sowjetische Besatzungsmacht. Zur Nationalhymne greifen sich alle an den Händen, recken diese hoch in Richtung Bühne, wo Magyar von Bodyguards umringt innehält. „Ruszkik Haza!“ (Russen haut ab nach Hause!) skandieren nun auch Sandor (17) und Ildiko (19). Das Teenagerpaar ist mit Ildikos Mutter auf den Sisi-Platz gekommen. „Ich darf noch nicht wählen, aber meine Freundin und ihre Mutter dürfen, und wir motivieren alle unsere Freunde, am Sonntag für die Tisza-Partei zu stimmen“, erklärt Sandor in gutem Englisch. „Orbán hat die Russen wieder um Hilfe gerufen, und Wladimir Putin hat nicht nur billiges Öl und Gas geschickt, sondern auch den russischen Geheimdienst; sie ersticken die Demokratie – und damit unsere Zukunft“, führt Sandor aus. Der Teenager wirkt ernst und entschlossen. Es fällt auf, dass viele Ungarn ihre Söhne und Töchter zu der abendlichen Tisza-Wahlkampfveranstaltung mitgebracht haben. Die Zahnärztin Katalin K. wurde von ihrer Tochter überredet, an diesem Abend keine weiteren Patienten zu empfangen, obwohl das Geld manchmal kaum bis zum Monatsende reicht. Denn Nagykanizsa hat sich bis heute nicht von der Wende von 1989 erholt. Zuerst wurden viele der lokal bekannten Möbelfirmen abgewickelt, und vor vier Jahren musste auch das große Tungsram-Werk, Ungarns größte Glühbirnen-Produktionsstätte, im Zuge der neuen EU-Regeln zur Energieeffizienz schließen und Insolvenz anmelden. Dies hat Nagykanizsa hart getroffen. Die Arbeitslosigkeit ist hier höher als im Rest des Komitats (Regierungsbezirks) Zala, wo sie im ungarischen Durchschnitt bei rund 4,5 Prozent liegt. „Es ist schwierig, hier einen guten Job zu finden“, sagt Katalin K. Dies wirkt sich auch auf ihren Kundenstamm aus. „16 Jahre lang hat Orbán Ungarn heruntergewirtschaftet und den Gesundheitsdienst korrumpiert“, kritisiert die knapp 50-jährige Katalin. „Peter Magyar ist kein Homophober wie Orbán, er wird LGBT-Paare tolerieren, das ist mir sehr wichtig“, erklärt Katalins Tochter Adriana mit der Dracula-Brosche in den violett gefärbten Haaren ihr Engagement für die Tisza-Partei. „Unsere ganze Familie wird Tisza wählen“, ergänzt Adriana K. (17) stolz. In Ungarn herrscht nicht nur Wahlkampf vor den vermutlich wichtigsten Wahlen in Europa des Jahres 2026, sondern auch ein erbitterter Kampf der Weltanschauungen. Der pro-russische Regierungschef Viktor Orbán inszeniert sich, wie sein politischer Freund Wladimir Putin, als Retter des christlichen Abendlandes. Oppositionsführer Peter Magyar, der selbst lange Jahre Mitglied von Orbáns Fidesz-Partei war, gibt sich neuerdings weltanschaulich offen und tendenziell rechts-liberal. Vor allem aber will Peter Magyar Ungarn zurück in den Schoß der EU führen. Budapest soll den Rechtsstaat wieder stärken und die russische Wirtschaft zusammen mit den anderen EU-Mitgliedern (außer der Slowakei) boykottieren. Der mit 16 Regierungsjahren dienstälteste demokratisch gewählte Politiker Europas, Viktor Orbán, betont im Gegensatz dazu vor allem seine Freundschaft mit US-Präsident Donald Trump und Ungarns Souveränität. Diese sieht Orbán durch Brüssel und neuerdings auch durch Kiew gefährdet. Wolodymyr Selenskij wolle Ungarn in den Ukraine-Krieg verwickeln, ungarische Bürger sollen als Soldaten in die Ukraine geschickt werden, behauptet Orbán am selben Wahlkampftag in Sopron, an der Grenze zu Österreich. Das völlig von der Orbán-Partei Fidesz kontrollierte Staatsfernsehen M1 (Erstes Ungarisches Fernsehprogramm) zeigt Orbán in der Spätausgabe der Tagesschau am selben Tag bei strahlendem Sonnenschein unter Magnolienbäumen mit seiner Brandrede. Zuvor hatten Fidesz-Anhänger in der Stadt einen Protestmarsch gegen die Ukraine organisiert. Das Staatsfernsehen M1 erklärt auch gleich, warum solche Demonstrationen notwendig seien: Verschwommene Aufnahmen einer Autobahntoiletten-Überwachungskamera zeigen einen grimmigen, angeblichen Ukrainer, der ausgerechnet auf dem Wickeltisch der WC-Anlage Dokumente abstempelt





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