Ungarns neuer Premier Magyar strebt EU-freundlicheren Kurs an – 18 Milliarden Euro als Anreiz

Der designierte ungarische Premierminister Péter Magyar kündigt eine Neuausrichtung der ungarischen Politik an. Mit einem klaren Ziel vor Augen – der Freischaltung von eingefrorenen EU-Geldern in Höhe von 18 Milliarden Euro – plant Magyar einen EU-freundlicheren Kurs. Dies erfordert jedoch tiefgreifende Reformen in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämpfung und Justiz. Gleichzeitig deutet sich eine Annäherung an die EU-Linie in der Russlandpolitik an, wobei die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen vorerst bestehen bleibt.

Der designierte Premierminister Ungarn s, Péter Magyar , hat eine deutliche Abkehr von der bisherigen Politik seines Vorgängers Viktor Orbán angekündigt. Sein erklärtes Ziel ist ein EU-freundlicherer Kurs, um dem Land dringend benötigte finanzielle Mittel in Höhe von 18 Milliarden Euro zukommen zu lassen, die derzeit aufgrund von Rechtsstaatlichkeit sbedenken und Korruptionsvorwürfen eingefroren sind. Für die Auszahlung dieser erheblichen Summe muss Ungarn jedoch umfassende und tiefgreifende Reformen in mehreren Schlüsselbereichen umsetzen. Dazu gehören insbesondere die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit , eine konsequente Korruptionsbekämpfung und die Reform des Justizwesens. Die EU hat eine klare Frist für die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen gesetzt: Der 31. August 2026 ist die Deadline, bis zu der mehr als die Hälfte der eingefrorenen Gelder freigeschaltet werden könnte, sofern die Auflagen erfüllt werden.

Magyars Wahlsieg markiert einen potenziellen Wendepunkt für Ungarn und dessen Stellung innerhalb der Europäischen Union. Nach Jahren einer teils konfrontativen Politik unter Viktor Orbán, die zu Spannungen und Blockaden mit Brüssel führte, verspricht Magyar eine engere Zusammenarbeit und stärkere Integration. Die 18 Milliarden Euro stellen dabei einen gewichtigen Anreiz dar, die notwendigen Reformen anzugehen. Ein Teil dieser Gelder, rund 2,1 Milliarden Euro, sind bereits in den vergangenen Jahren verloren gegangen, was die Dringlichkeit unterstreicht. Die Zeit drängt, da die Frist für die Auszahlung eines Großteils der 18 Milliarden Euro bereits Ende August 2026 abläuft. Magyar hat die Notwendigkeit dieser Reformen erkannt und scheint bereit, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um Ungarn wieder auf einen pro-europäischen Kurs zu bringen. Er kritisiert die bisherige Blockadepolitik und sieht die Notwendigkeit, die finanziellen Beziehungen zur EU neu zu ordnen. Ein wichtiger Punkt ist auch die Unterstützung für die Ukraine; während Magyar die EU-Beitrittsperspektive der Ukraine solange zurückstellt, bis der Krieg beendet ist, signalisiert er eine Bereitschaft, die EU-Politik stärker zu unterstützen.

Die konkreten Anforderungen der EU sind vielfältig und betreffen zentrale Aspekte des ungarischen Regierungssystems. Um die 10,6 Milliarden Euro aus dem Corona-Aufbaufonds nicht zu verlieren, muss Ungarn, wie alle anderen Mitgliedstaaten auch, bis Ende August 2027 insgesamt 27 spezifische „Super-Meilensteine“ erreichen. Die zentralen Punkte dieser Auflagen sind die Wiederherstellung und Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und die effektive Bekämpfung der Korruption. Die EU erwartet eine signifikante Erhöhung der richterlichen Unabhängigkeit, nachdem die bisherige Regierung unter Orbán das Verfassungsgericht und die Generalstaatsanwaltschaft strukturell stark beeinflusst hat. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Beitritt Ungarns zur Europäischen Staatsanwaltschaft, dem die bisherige Regierung widerstanden hat. Darüber hinaus sind mehr Transparenz im öffentlichen Vergabewesen, bei den Einkommen und Vermögen von Amtsträgern sowie die Vermeidung von Interessenkonflikten gefordert. Die Einhaltung der EU-Grundrechtecharta und die Überarbeitung der Medienaufsicht sind ebenfalls essenzielle Bestandteile der geforderten Reformen. Péter Magyar hat sich nicht nur als konstruktiver Partner für die EU positioniert, sondern auch die Ambition geäußert, die europäische Integration Ungarns voranzutreiben, was auch einen Beitritt zur Eurozone einschließen könnte. Auch in der Migrationspolitik zeichnet sich eine pragmatischere Haltung ab, wenngleich Magyar, ähnlich wie seine Vorgänger, Ausnahmen vom Solidaritätsmechanismus fordert und eine restriktive Migrationspolitik im Wahlkampf versprochen hat.

Besonders spannend wird die Entwicklung des Verhältnisses zu Russland sein. Während Orbán als enger Verbündeter Moskaus galt, strebt Magyar eine Distanzierung an und signalisiert die Bereitschaft, künftige EU-Sanktionspakete gegen Russland mitzutragen. Dennoch bleibt Ungarn aufgrund seiner Abhängigkeit von russischen Energielieferungen in einer komplexen Situation. Magyar plant, bestehende Verträge zu überprüfen und schließt dabei neben möglichen Kündigungen auch Neuverhandlungen nicht aus, was jedoch kein kategorischer Bruch bedeutet. Die EU-Kommission wird trotz aller Euphorie über den Machtwechsel in Ungarn wohl weiterhin Vorsicht walten lassen und auf tatsächliche Umsetzung der Reformen dringen, statt auf voreilige Entscheidungen. Die Erfahrung mit Polen, wo nach dem Regierungswechsel eingefrorene Gelder rasch freigegeben wurden, lehrt die EU-Behörden, dass nun Taten statt Worte zählen werden.





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