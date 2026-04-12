Die ungarische Oppositionspartei Tisza hat bei der Parlamentswahl überraschend gut abgeschnitten. Ihr Anführer Péter Magyar zeigte sich optimistisch, während Langzeit-Regierungschef Viktor Orbán zum Wahlsieg gratulierte. Die Wahlbeteiligung war hoch.

Unser Mitarbeiter Paul Flückiger berichtet aus Budapest. Péter Magyar , der Anführer der neuen politischen Bewegung Tisza , zeigte sich optimistisch, mahnte aber gleichzeitig zur Vorsicht. Am Wahlabend sprach er von einem „Fest der Demokratie“ und davon, dass in Ungarn Geschichte geschrieben worden sei. Angesichts der noch ausstehenden Ergebnisse bat er seine Anhänger, zunächst „vorsichtig optimistisch“ zu bleiben.

Vor der Auszählung waren Umfragen veröffentlicht worden, die in den Tagen vor der Wahl durchgeführt wurden und Tisza als stärkste Partei auswiesen. Die regierende Fidesz-Partei unter Viktor Orbán wurde demnach nur auf dem zweiten Platz gesehen. Nach und nach trafen die ersten Auszählungsergebnisse ein, die das anfängliche Bild bestätigten. Nach 21 Uhr waren bereits 50 Prozent der Stimmen ausgezählt. Diese Ergebnisse deuteten darauf hin, dass Magyars Partei Tisza 136 Mandate im 199 Sitze zählenden Parlament erhalten würde, während Fidesz auf 59 Mandate kommen könnte. Magyars Optimismus wuchs daraufhin deutlich. Er schrieb auf Facebook: „Danke Ungarn“ und berichtete kurz darauf, dass Orbán ihm bereits zum Wahlsieg gratuliert habe. Beide Kontrahenten, Magyar und Orbán, hatten ihre Anhänger bis zum Wahltag mobilisiert. Orbán hatte sich ebenfalls zuversichtlich gezeigt. Als er sein Wahllokal erreichte, wurde er von Journalisten nach seiner Einschätzung gefragt. Eine Journalistin, die offenbar aus Russland stammte, suggerierte, dass Brüssel den Wahlsieg Orbáns nicht anerkennen würde. Orbán antwortete darauf mit der Aussage: „Die EU muss den Willen der Ungarn anerkennen“ und fügte hinzu: „Ich bin hier, um zu siegen!“. Der amtierende Ministerpräsident schritt in das Wahllokal und beteiligte sich am Wahlvorgang. Er zeigte seinen Personalausweis, trug sich in das Wählerregister ein und erhielt seine Wahlzettel. Diese enthielten Informationen über die Direktmandate und die Parteilisten, über die die Mehrheit der Parlamentssitze vergeben wird. Die Wahlbeteiligung war mit über 77 Prozent sehr hoch, was Magyar und seiner Partei zugutekam. Bereits nach seiner Stimmabgabe zeigte Magyar das „Victory“-Zeichen. Konsequent lehnte er es ab, sich den Fragen der ausländischen Presse zu stellen und versprach, dies nach dem Wahltag zu tun. In einer kurzen Ansprache kritisierte Magyar die Korruption unter Orbáns Führung und den Mangel an Demokratie. Er betonte, dass Ungarn wieder enger an die Europäische Union angebunden werden müsse. Orbán hatte am Samstagabend auf der Budapester Burg eine letzte Wahlkampfveranstaltung abgehalten. Dabei waren Gruppen von kräftigen, schwarz gekleideten Männern aufgefallen, die durch ihr Auftreten Aggression signalisierten. Eine Anhängerin Orbáns erklärte, dass sie Orbán unterstütze, weil er gut für Ungarn sei. Sie gab an, dass Orbán nur mit Putin spiele, um billiges Gas und Erdöl zu bekommen, aber kein Russland-Freund sei. Ein anderer Anhänger, ein Mann in den Vierzigern, betonte, dass er Fidesz unterstütze, um den derzeitigen Zustand Ungarns zu erhalten. Der Weg von der Burg zur Donau führt entlang historischer Architektur, aber auch zu verfallenden Treppen und rostige Geländern, was auf mangelnde Investitionen in die Infrastruktur während der Orbán-Regierungszeit hindeutet





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