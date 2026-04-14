Ein Blick auf die Beziehungen zwischen Belgien und Ungarn zeigt, dass es trotz begrenzter direkter Kontakte überraschende historische und kulturelle Verbindungen gibt. Von kulinarischen Unterschieden bis hin zu Namensgebungen und historischen Ereignissen offenbart der Artikel eine facettenreiche Beziehung.

In Belgien gibt es eine gewisse Unkenntnis über Ungarn . Zwischen den beiden Staaten und Völkern bestehen nicht viele direkte Verbindungen oder gemeinsame Erfahrungen. Mir fällt dies jedes Mal auf, wenn ich zum Abendessen ein Gulasch serviere. Für uns Mitteleuropäer sind bestimmte Gepflogenheiten ganz selbstverständlich, die in Westeuropa weitgehend unbekannt sind. Ich erkläre meinen Freunden dann stets, dass Gulasch quasi eine Art Carbonnade Flamande ist, nur eben ohne Starkbier.

Man könnte natürlich weit in die Geschichte zurückgehen, bis zur Gründung des Königreichs Belgien im Jahr 1830. Man könnte sogar bis 1531 zurückgehen, als die Schwester von Kaiser Karl V. zur Statthalterin der Spanischen Niederlande ernannt wurde. Aber Vorsicht, das führt in die Irre: Maria von Ungarn wurde 1505 im Palais Coudenberg geboren, unter dessen verbrannten Fundamenten sich heute die Straßenbahnen auf the Place Royale entlangbewegen. Sie war also eine gebürtige Brüsselerin, den Namenszusatz erhielt sie durch ihre Heirat mit Ludwig, König von Böhmen und Ungarn.

Echt ungarischen Ursprungs ist hingegen der Ortsname 'Buda', der als Endstation der Buslinie 56 angegeben wird. Lokale Stadthistoriker berichten, dass der Besitzer eines Gasthauses diesen Namen aus Freude darüber wählte, dass die vereinten habsburgischen Truppen im September 1686 das ursprüngliche Buda, also den Teil der heutigen ungarischen Hauptstadt, von den Osmanen befreit hatten. Aus der Taverne entstand allmählich eine Siedlung, die heute Teil der Gemeinde Haren an der Grenze zwischen Brüssel und Flandern ist.

Ein weiteres Beispiel für Irrtümer ist der Square Frère-Orban in der Nähe des Europaparlaments. Er ist nicht nach einem (gar ungarischen) Pater Orban benannt, sondern nach Walthère Frère-Orban, einem liberalen belgischen Politiker des 19. Jahrhunderts. Keine falschen Hasen, aber dafür echte Würstchen vom Mangalitza-Schwein gibt es in der Boucherie Hungarom. Deren Betreiber stammen übrigens aus dem Dreiländereck zwischen Rumänien, der Ukraine und Ungarn und unterhalten sich mit der Kundschaft in gefühlt 50 verschiedenen Sprachen. Diese Vielfalt spiegelt die multikulturelle Natur der Region wider und zeigt die vielfältigen Verbindungen, die trotz der begrenzten direkten Kontakte zwischen Belgien und Ungarn bestehen.

Die kulturellen Unterschiede zwischen Ost- und Westeuropa sind offensichtlich. Während einige kulinarische Traditionen wie Gulasch in Mitteleuropa weit verbreitet sind, stoßen sie in Westeuropa auf weniger Bekanntheit. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, kulturelle Unterschiede zu verstehen und zu respektieren. Die Geschichte bietet zahlreiche Beispiele für Verbindungen zwischen den beiden Regionen. Die Verknüpfung historischer Ereignisse, wie die Rolle von Maria von Ungarn oder die Befreiung von Buda, verdeutlicht die komplexen Beziehungen, die im Laufe der Jahrhunderte entstanden sind. Der sprachliche Reichtum in der Boucherie Hungarom ist ein weiterer Hinweis auf die Vielfalt und die internationalen Einflüsse, die Belgien prägen. Die Auseinandersetzung mit diesen Unterschieden und Gemeinsamkeiten kann dazu beitragen, das Verständnis zwischen den Kulturen zu fördern und die Brücken zu stärken, die zwischen den beiden Regionen bestehen





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