Ungarn nach der Wahl: Hoffnung auf Veränderung für österreichische Unternehmen?

Die jüngsten Parlamentswahlen in Ungarn und der Wahlsieg von Péter Magyar wecken Hoffnungen auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für österreichische Unternehmen. Diese Unternehmen, die seit Jahren in Ungarn tätig sind, haben in der Vergangenheit mit politischen Maßnahmen wie Sondersteuern und Preisdeckeln zu kämpfen gehabt. Die Unsicherheit über die zukünftige Wirtschaftspolitik und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit sind groß.

Österreichische Unternehmen in Ungarn blicken auf eine wechselvolle Geschichte zurück, die von politischen Turbulenzen und wirtschaftlichen Herausforderungen geprägt ist. Viele heimische Firmen sind seit Jahrzehnten in Ungarn aktiv und haben dort eine bedeutende Präsenz aufgebaut. Die Erfahrungen, die diese Unternehmen in den letzten Jahren gemacht haben, sind jedoch nicht durchweg positiv.

Insbesondere die Regierung Orbán hat mit einer Reihe von Maßnahmen, wie Sondersteuern und Preisdeckeln, die Geschäftstätigkeit erschwert und die Profitabilität beeinträchtigt. Ein prominentes Beispiel für die Schwierigkeiten ist die Handelskette Spar, die seit den 1990er-Jahren in Ungarn tätig ist. Die Einführung einer Sondersteuer in Höhe von 4,5 Prozent des Jahresumsatzes traf insbesondere internationale Handelsketten hart. In Kombination mit Preisdeckeln auf Grundnahrungsmittel und der Verpflichtung zu Sonderangeboten, führte dies zu einer Margenbeschränkung, die das Unternehmen dazu zwang, Artikel teilweise unter dem Einstandspreis zu verkaufen. Spar verzeichnete dadurch hohe Verluste, was die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens beeinträchtigte. Auch die Vienna Insurance Group (VIG) spürte die Auswirkungen der politischen Entscheidungen. Sie musste hohe Summen an Sonderabgaben an die Regierung Orbán zahlen, was die finanzielle Belastung erhöhte. Ein weiterer Aspekt war die anfängliche Blockade eines Geschäftes durch das ungarische Innenministerium, bevor man sich auf einen Einstieg der ungarischen Staatsholding verständigte. Dies verdeutlicht die politische Einflussnahme auf die Geschäftstätigkeit und die damit verbundenen Unsicherheiten. Auch die Erste Group, seit 1997 in Ungarn aktiv, hat ihre Erfahrungen gemacht. Sie betreibt knapp hundert Filialen und versorgt 1,1 Millionen Kunden. Die Bank wurde mit zusätzlichen Anforderungen wie der Pflicht zur Aufstellung von Bankomaten in jeder Gemeinde konfrontiert. Zudem wurde die Übergewinnsteuer bis 2026 verlängert, was die finanzielle Belastung weiter erhöhte. Eine besonders bittere Episode waren die 2010er-Jahre, in denen die Bank nicht nur mit einer Bankensteuer konfrontiert war, sondern auch gezwungen wurde, Fremdwährungskredite in Forint umzuwandeln. Dies führte zu erheblichen Verlusten und unterstreicht die Risiken, die mit der politischen Instabilität verbunden sind. Die Beteiligung des ungarischen Staates an der Erste Group, die auf Wunsch der Regierung Orbán erfolgte, verdeutlicht die staatliche Einmischung in die Geschäftstätigkeit. Der Wahlausgang in Ungarn und der mögliche Machtwechsel durch Péter Magyar werden von den österreichischen Unternehmen mit großem Interesse verfolgt. Die Hoffnung auf eine Verbesserung der Rahmenbedingungen und eine stabilere Wirtschaftspolitik ist groß, doch die Unternehmen halten sich mit Kommentaren zurück, da die Situation noch schwer einzuschätzen ist





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