Die ungarische Terrorabwehr-Einheit TEK stoppte Anfang März zwei aus Österreich kommende ukrainische Geldtransporter und konfiszierte das transportierte Geld und Gold. Die Beschlagnahme war eine persönliche Entscheidung des damaligen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Orbáns Nachfolger, Ministerpräsident Péter Magyar, forderte in einer Facebook-Reaktion, dass Orbán Verantwortung übernehmen müsse für den Einfluss auf die Arbeit der Ermittlungsbehörden und Geheimdienste.

Anfang März stoppte die ungarische Terrorabwehr-Einheit TEK zwei aus Österreich kommende ukrainische Geldtransporter an einer Tankstelle und konfiszierte das transportierte Geld und Gold. Die ungarische Regierung unter Viktor Orbán hatte die Beschlagnahme verfügt, wie das ungarische Nachrichtenportal 'Telex' berichtete.

Nach Orbáns Abwahl im April wurden das Geld und Gold an die Ukraine zurückgegeben und das Einreiseverbot für die Transporteure aufgehoben. Der Hintergrund von Orbáns Entscheidung war der Stopp des Transits von russischem Erdöl über die Druschba-Pipeline nach Ungarn durch die Ukraine. Orbáns Nachfolger, Ministerpräsident Péter Magyar, forderte in einer Facebook-Reaktion, dass Orbán Verantwortung übernehmen müsse für den Einfluss auf die Arbeit der Ermittlungsbehörden und Geheimdienste. Die ungarische Steuerbehörde NAV leitete ein Verfahren wegen des Verdachts auf Geldwäsche ein.

Die sieben ukrainischen Geldtransporteure wurden zunächst festgenommen und später des Landes verwiesen. Die Regierung in Kiew warf Ungarn 'Staatsterrorismus' und 'Geiselnahme' vor. Hintergrund waren der Wahlkampf in Ungarn sowie die angespannten Beziehungen zwischen Kiew und Budapest unter dem pro-russischen ungarischen Ministerpräsidenten Orbán





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ungarn Ukraine Geldtransporter Beschlagnahme Viktor Orbán Péter Magyar Geldwäsche Staatsterrorismus Geiselnahme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– Magyar will letzten Orbán-Freund loswerdenDer Zoff zwischen Peter Magyar und Präsident Tamás Sulyok spitzt sich zu. Der Premier will das Staatsoberhaupt absetzen, die Fidesz ortet 'Diktatur'.

Read more »

Tanken, Geld, Windows – was sich im Juni alles ändertJuni-Änderungen: Neue Regeln beim Tanken, Online-Handel, Gehältern, Fußball-WM und mehr. Alle wichtigen Neuerungen in Österreich im Überblick.

Read more »

Besucher von Nova Rock oder Frequency aufgepasst: So bekommen Sie jetzt Geld zurückNICKELSDORF/ST. PÖLTEN/WIEN. Ein beim Nova Rock verrechneter Müllpfand in Höhe von 20 Euro war unzulässig. Das hat der Oberste Gerichtshof im November 2025 nach einer Klage durch den Verein für Konsumenteninformation (VKI) klargestellt. Gleiches gilt nach dem Oberlandesgericht Wien für das Frequency.

Read more »

Knalleffekt! Festivalbesucher bekommen Geld zurückNova Rock und Frequency Festival: Rückerstattung des unzulässigen Müllpfands für Besucher, neue Regeln und nachhaltige Belohnungssysteme.

Read more »