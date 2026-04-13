Nach 16 Jahren unter Viktor Orbáns Führung feiert Ungarn einen politischen Umschwung. Die Reportage beleuchtet die ausgelassene Stimmung in Budapest, die Gründe für Orbáns Niederlage und die Auswirkungen auf die Zukunft des Landes. Wirtschaftliche Probleme, Korruption und der Verlust des Optimismus führten zu einem deutlichen Machtwechsel.

In Budapest herrscht Jubel unter den Anhängern. Sie feiern auf den Straßen, an der Donau und in Kellerlokalen. Unter Orbáns Führung hatten viele Ungarn den Optimismus verloren, was nun zu einem politischen Umschwung führte. Diese Reportage zeichnet die lebhafte Atmosphäre der Feierlichkeiten und die Gründe für den Machtwechsel nach. Am Wahlabend, kurz nach Schließung der Wahllokale, herrscht im Gödör Club eine besondere Stimmung.

Eine Buchpremiere über die ungarische Punk-Revolution der 1980er-Jahre wird jäh unterbrochen, als die Nachricht von Orbáns Eingeständnis der Niederlage die Runde macht. Applaus, Jubel und Geschrei erfüllen den Club, als Orbán auf einem Fernsehbildschirm, der den unabhängigen YouTube-Sender „Partizan“ zeigt, seine Niederlage bekannt gibt. Die Reaktionen sind gemischt, doch der Tenor ist eindeutig: Erleichterung und Freude über den bevorstehenden Machtwechsel. Der Abend wird von der Cover-Band „Lopunk“ musikalisch untermalt, die mit dem Song „Fight the System“ die Stimmung weiter anheizt. Ein ehemaliger Punk-Musiker, der nach Jahren im Ausland nach Budapest zurückgekehrt ist, analysiert die Situation: "Solange es den Leuten gut geht, unterstützen sie die Staatsmacht, wenn das Gegenteil eintritt, wählen sie sie ab", und verweist auf die hohen Dieselpreise als einen der Gründe für die Unzufriedenheit. Obwohl die Regierung kurz vor der Wahl die Preise für aus Russland importiertes Mineralöl und Nahrungsmittel senkte, konnten diese Maßnahmen den Stimmungsumschwung nicht mehr aufhalten. Am Donauufer stimmt der Oppositionschef Péter Magyar gegen 23 Uhr eine etwas kompliziertere Melodie an: "Wir haben gesiegt, obwohl die regierende Partei den ganzen Staatsapparat gegen uns aufgeboten hat", sagt der 45-jährige Jurist vor Zehntausenden seiner Anhänger. Magyar beschuldigt Orbáns Regierung der Verbreitung von Lügen und Hass, betont aber, dass die Liebe zum Vaterland letztendlich triumphiert habe. Die Auszählung der Stimmen zeigt eindeutige Ergebnisse: Die konservative Tisza-Partei Magyars erreicht die für Verfassungsänderungen benötigte Zweidrittelmehrheit, mit 138 von 199 Sitzen. Orbáns Fidesz hingegen verzeichnet einen deutlichen Verlust und kommt nur noch auf 55 Sitze. Die Anhänger skandieren "Ruszkik haza!", was an den früheren Slogan Orbáns von 1989 anknüpft. Der wahrscheinliche Sieg wird als ein Wendepunkt in der ungarischen Politik gefeiert und markiert das Ende einer Ära. Die Niederlage Orbáns ist nicht allein auf seine Russland-Freundlichkeit zurückzuführen, auch wenn diese in einem Land mit einer Geschichte des Widerstands gegen die Sowjetunion heikel war. Entscheidend waren vielmehr die wirtschaftlichen Probleme der letzten Jahre. Zwar wurden kurz vor der Wahl noch finanzielle Zuwendungen geleistet, doch die Bürger hatten den Optimismus verloren, da EU-Mittel aufgrund von Problemen mit dem Rechtsstaat und der Korruptionsbekämpfung eingefroren wurden. Darüber hinaus zeigten die Veränderungen im Wahlsystem, die Orbáns Fidesz begünstigen sollten, nun ihre gegenteilige Wirkung. Die Panikmache gegen die Ukraine, die angeblich Ungarn in einen Krieg hineinziehen wollte, verfing ebenfalls nicht mehr. Die Menschen rissen in der Nacht die Fidesz-Wahlplakate von den Litfaßsäulen, ein sichtbares Zeichen des Wandels





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