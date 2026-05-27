Ungarn bleibt Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs - Parlament widerruft Orbáns Austrittsbeschluss

Das ungarische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das den Austritt aus dem IStGH rückgängig macht und damit einen Kurswechsel gegenüber der Regierung Orbán vollzieht. Die neue Regierung unter Péter Magyar betont die Bedeutung des internationalen Strafgerichts für Frieden und Menschenrechte.

Das ungarische Parlament hat am Mittwoch ein Gesetz verabschiedet, das den Austritt des Landes aus dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) rückgängig macht. Diese Entscheidung widerruft damit einen Beschluss der früheren rechtsnationalen Regierung unter Viktor Orbán aus dem Jahr 2025.

Der neue Ministerpräsident Péter Magyar hatte im Wahlkampf und nach seinem Sieg versprochen, den Austrittsprozess zu stoppen und Ungarn Mitglied des IStGH zu halten. Magyar und seine Mitte-Rechts-Partei TISZA hatten Orbán und die Fidesz-Partei bei der Parlamentswahl im vergangenen Monat abgelöst. Die nun verabschiedete Gesetzesänderung betont, dass es im Interesse des internationalen Friedens, der Sicherheit und zum Schutz der Menschenrechte notwendig sei, die Verantwortlichen für die schwersten internationalen Verbrechen vor einem internationalen Gericht zur Rechenschaft zu ziehen.

Orbáns Regierung hatte den Austritt im April 2025 beschlossen und den IStGH als politisch motivierte Institution kritisiert. Diese Ankündigung erfolgte nur kurz nach einem Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu in Ungarn. Netanyahu war trotz eines Haftbefehls des IStGH wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Gaza-Kreis in das Land eingereist. Ungarn hatte damals eine Festnahme Netanjahus abgelehnt und den Haftbefehl als dreist bezeichnet.

Die Rücknahme dieser Austrittsentscheidung signalisiert einen Kurswechsel in der ungarischen Außen- und Rechtspolitik unter der neuen Regierung. Der Internationale Strafgerichtshof mit Sitz in Den Haag wurde vor über zwanzig Jahren mit dem Ziel gegründet, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord weltweit zu verfolgen. Die Mitgliedschaft Ungarns in diesem Gericht war über Jahre hinweg umstritten, insbesondere unter der Ägide Orbáns, der immer wieder die Souveränität nationaler Gerichte betonte und internationalen Institutionen misstraute.

Mit dem jetzigen Parlamentsbeschluss bleibt Ungarn weiterhin Teil dieses wichtigen internationalen Rechtsinstruments. Die Entscheidung wird von vielen Beobachtern als Stärkung der internationalen Strafrechtsprechung gewertet und zeigt, dass demokratische Wechsel in Mitgliedstaaten auch deren Position im multilateralen System beeinflussen können. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, wie sich das Verhältnis Ungarns zu anderen internationalen Gerichten und Menschenrechtsmechanismen unter der neuen Führung entwickeln wird.

Die Rückkehr zum IStGH könnte auch das Vertrauen in Ungarns Engagement für die rule of law und internationale Normen wiederherstellen, das in den letzten Jahren gelitten hatte





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ungarn Internationaler Strafgerichtshof Istgh Viktor Orbán Péter Magyar TISZA Fidesz Austritt Rückzug Parlamentsbeschluss Internationales Recht Menschenrechte Den Haag Kriegsverbrechen Gaza Benjamin Netanyahu

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iranische Regierung ordnet Wiederherstellung des internationalen Internetzugangs anNach fast drei Monaten digitaler Abschottung hat der iranische Präsident Masoud Pezeshkian die Wiederherstellung des internationalen Internetzugangs angeordnet. Die Einschränkungen hatten in den vergangenen Wochen für Kritik gesorgt, da sie sowohl den privaten Austausch als auch den Zugang zu internationalen Informationen massiv erschwerten.

Read more »

US-Team besiegt Ungarn klar mit 7:3Die USA haben ihre Viertelfinal-Chance bei der Eishockey-WM gewahrt. Das US-Team besiegte Ungarn in der Gruppe A 7:3 und wäre am Dienstag mit einem ...

Read more »

Schottisches Parlament fordert erneutes UnabhängigkeitsreferendumDas schottische Parlament hat mit einer Mehrheit von 72 zu 55 Stimmen einen Antrag für ein neues Referendum über die Unabhängigkeit verabschiedet. Die britische Regierung lehnt eine Abstimmung jedoch ab und verweist auf den fehlenden Konsens. Die Debatte wird erneut durch den Brexit und das Oberste Gerichtsurteil von 2022 angeheizt.

Read more »

10-Cent-Garantie: Regierung beschließt neue StrompreisbremseDie Bundesregierung hat sich auf eine neue automatische Strompreisbremse geeinigt.

Read more »