Ungarn begrenzt Amtszeit des Regierungschefs auf zwei Amtszeiten

Das ungarische Parlament hat mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der TISZA-Partei eine Verfassungsänderung beschlossen, die die Amtszeit des Ministerpräsidenten auf maximal zwei Amtszeiten begrenzt. Die Reform, eines der Hauptwahlversprechen von Premier Péter Magyar, soll die Macht des Amtes beschränken und das "System Orbán" beenden. Die frühere Regierungspartei Fidesz kritisiert die rückwirkende Geltung der Regelung als "Lex Orbán".

Das ungarische Parlament hat am Montag mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der TISZA -Partei von Premier Péter Magyar eine Verfassungsänderung beschlossen, die die Amtszeit des Regierungschefs auf maximal zwei Amtszeiten, also acht Jahre, begrenzt.

Dieses Vorhaben war eines der zentralen Wahlversprechen Magyars nach seinem Sieg bei der Parlamentswahl am 12. April. Die Reform zielt darauf ab, die Macht des Ministerpräsidenten zu begrenzen und das sogenannte "System Orbán" zu beenden. Der frühere langjährige Regierungschef Viktor Orbán hatte Ungarn insgesamt 20 Jahre lang regiert, zuletzt 16 Jahre ununterbrochen.

Bei der Wahl erlitt Orbáns Fidesz-Partei eine deutliche Niederlage gegen die TISZA von Magyar, die mehr als zwei Drittel der 199 Parlamentssitze errang. Im Parlament stimmten 135 Abgeordnete für die Änderung, 50 dagegen, sechs enthielten sich. Die Oppositionspartei Fidesz, deren Vorsitzender Orbán kürzlich bestätigt wurde, kritisiert die Reform als "Lex Orbán", weil sie sich ausschließlich gegen den früheren Ministerpräsidenten richte und diesen von einer möglichen Rückkehr an die Macht ausschließe.

Ein zentraler Einwand ist, dass die Beschränkung rückwirkend gelte und damit die Ausübung eines öffentlichen Amtes nachträglich einschränke. Orbán, seit 1989 ununterbrochen in der Spitzenpolitik aktiv, wird von Kritikern vorgeworfen, während seiner Regierungszeit ein hybrides Herrschaftssystem mit autokratischen Zügen geschaffen, den Rechtsstaat abgebaut und die Demokratie ausgehöhlt zu haben. Diese Entwicklung hatte massive Bedenken der Europäischen Union hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn ausgelöst, sodass Brüssel viele Milliarden Euro an EU-Förderungen einfror.

Zudem trug Orbáns pro-russische und Ukraine-feindliche Haltung dazu bei, dass Ungarn innerhalb der EU zunehmend isoliert wurde. Mit der Verfassungsänderung will Magyar nun einen Bruch mit dieser Politik vollziehen und die demokratischen Institutionen stärken





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