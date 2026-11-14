Ungarn: Antikorruptionsbehörde sichert 17,7 Millionen Euro Bargeld bei Ex-Minister

Die ungarische NVVH hat 17,7 Millionen Euro Bargeld bei Ermittlungen gegen den Ex-Minister Miklós Sesztak sichergestellt. Der Fund markiert einen Wendepunkt in der Aufarbeitung der vorherigen Ära.

Die neu geschaffene ungarische Antikorruptionsbehörde NVVH hat im Rahmen von Strafverfahren erhebliche Mengen an Bargeld sichergestellt. Bei den Durchsuchungen wurden Bundles und Pakete in verschiedenen Währungen gefunden, deren Gesamtwert rund 17,7 Millionen Euro beträgt. Die Behörde teilte am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mit, dass die Beweismittel bei Ermittlungen gegen den früheren Entwicklungsminister Miklós Sesztak gefunden wurden.

Ausgrabungen und Sicherung in abgelegenen Gebieten

Miklós Sesztak war zwischen 2014 und 2018 als Minister für nationale Entwicklung tätig. In seiner aktuellen Rolle als Parlamentsabgeordneter der FIDESZ-Opposition bestreitet er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe der Bestechung und Schädigung staatlicher Unternehmen. Die Ermittler gaben bekannt, dass das Geld an abgelegenen Orten gefunden wurde. Es befand sich in Bündeln in einem Wald vergraben, in Lagerhallen versteckt und in Tresoren gelagert.

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Der Fundort erstreckte sich über verschiedene Regionen des Landes. Die Beamten sicherten die Beträge in Budapest und Umgebung sowie im Norden und Südosten Ungarns. Zu den gefundenen Banknoten gehörten Euro-, Dollar- und Forint-Scheine. Die NVVH veröffentlichte ein Video, das die Beamten bei der Sicherstellung des mutmaßlich illegal erworbenen Vermögens zeigt. Sesztak wurde Ende September festgenommen.

Politischer Kontext und Reaktionen aus der Regierung

Der aktuelle ungarische Premierminister Peter Magyar bezeichnete den Geldfund offiziell als einen Wendepunkt. Er erklärte in Anspielung auf die ehemalige Regierungskoalition, dass dies das Ende der Fidesz-KDNP-Mafia markiere. Seit April hat Magyars TISZA-Partie die Regierung nach 16 Jahren unter Viktor Orbans Führung übernommen. Magyar kündigte bei seinem Amtsantritt sofort Ermittlungen wegen Korruption und Machtmissbrauchs an und rief die NVVH ins Leben.

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Janos Boka, der Fraktionschef von FIDESZ, forderte Miklós Sesztak am Samstag auf, sein Abgeordnetenmandat niederzulegen. Die Bilder der gesicherten Bargeldmengen schockierten auch viele Anhänger der bisherigen Regierungspartei. Nach dem Amtsantritt der neuen Regierung wurden bereits drei ehemalige Minister festgenommen, darunter der frühere Wirtschaftsminister György Matolcsy.

Ermittlungen gegen hohe Beamte und deren Netzwerke

György Matolcsy galt lange als die rechte Hand von Premier Viktor Orban. Untersuchungen des Staatlichen Rechnungshofes (ASZ) legen nahe, dass während seiner Amtszeit von 2013 bis 2025 enorme Summen an Steuergeldern abflossen. Laut dem ASZ sollen rund 500 bis 560 Milliarden Forint, was etwa 1,37 bis 1,53 Milliarden Euro entspricht, über Stiftungen der Ungarischen Nationalbank in Netzwerke seiner Familie und Freunde geflossen sein.

Auch gegen Angehörige der früheren Elite gibt es internationale Haftbefehle. Adam Matolcsy, der Sohn des Ex-Zentralbankchefs, wird wegen Finanztransaktionen und Immobiliengeschäften mit öffentlichen Geldern gesucht. Er soll sich derzeit in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufhalten. Darüber hinaus verhafteten die Korruptionsbekämpfer in dieser Woche auch den jüngeren Bruder von Viktor Orban, Aron Orban.

Politische Spaltung und Zukunftsperspektiven

Aron Orban wird des Einflussmissbrauchs und der Anstiftung zum Menschenhandel vorgeworfen. Ihm wird nachgesagt, er habe unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und Ausnutzung seines politischen Einflusses Visa für vietnamesische Gastarbeiter erschlichen. Die FIDESZ-Führung bezeichnet prominente Untersuchungshäftlinge wie Sesztak, den ehemaligen Kultusminister Balazs Hanko oder Aron Orban als Opfer einer politischen Willkürjustiz. In einer Budapester Kirche wurde zuletzt um Fürbitte für sie gebeten.

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Viktor Orban äußerte sich am Samstag zu den Vorwürfen. Auf seiner Facebook-Seite schrieb er, so sei die politische Gemeinschaft und der FIDESZ nicht. Die Beliebtheit seiner Partei ist seit der Wahl im April im freien Fall. Während FIDESZ bei der Wahl im April noch 39 Prozent der Wähler hinter sich hatte, steht die Partei laut einer jüngsten Umfrage nur noch bei 20 Prozent. Die Erwartung der Bevölkerung an eine transparente Aufarbeitung ist derzeit sehr hoch.

Finanzminister Andras Karman berichtete von den technischen Details der Sicherstellung. Nach der Entgegennahme des Geldes zählten zwölf Mitarbeiter der Finanzbehörden acht Stunden lang mit fünf Zählmaschinen. Das gesamte Bargeld wurde schließlich auf ein Konto der ungarischen Staatskasse eingezahlt. DieNVVH führt weiterhin Ermittlungen gegen das staatliche Busunternehmen Volan, das Sesztak laut Anklage bei Beschaffungen um Dutzende Millionen Euro geschädigt haben soll.