Ungarischer Staatsbürger in Michelhausen festgenommen: Polizei schoss bei Attacke

Das Landesgericht St. Pölten ordnete die vorläufige Anhaltung des 38-jährigen Ungarn an. Ermittlungen wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt laufen weiter.

Das Landesgericht St. Pölten hat am Sonntag die vorläufige Anhaltung eines 38-jährigen ungarischen Staatsbürgers angeordnet. Die Maßnahme betrifft einen Mann, der am Donnerstagvormittag in Michelhausen im Bezirk Tulln schwerwiegende Vorfälle verursachte. Dabei wurde er durch einen Schuss der Polizei verletzt, nachdem er sich aggressiv gegen Beamte verhalten hatte.

Vorläufige Anhaltung durch Landesgericht

Die Staatsanwaltschaft hatte am Samstag bereits die Untersuchungshaft wegen Tatbegehungs- und Fluchtgefahr beantragt. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte, die Maßnahme werde ausgesprochen, wenn eine psychische Auffälligkeit vorliegt. Die vorläufige Anhaltung gilt ebenso wie die Untersuchungshaft für einen Zeitraum von 14 Tagen und muss danach unbedingt überprüft werden. Derzeit ist eine persönliche Einvernahme des Tatverdächtigen noch nicht möglich, da sein psychischer Zustand dies bisher verhindert.

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Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung

Gegen den 38-Jährigen werden derzeit Ermittlungen wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt geführt. Am Donnerstagvormittag hatte der Mann sich im Bereich der Bahngleise aggressiv gegen Polizeibeamte und einen Mitarbeiter der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) verhalten. Der Vorort Michelhausen im Bezirk Tulln war somit Schauplatz eines schwerwiegenden Sicherheitsvorfalls, der die lokale Infrastruktur stark beeinträchtigte.

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Krassiver Eskalationsverlauf am Tatort

Die Situation eskalierte, als nach dem Einsatz von Pfefferspray eine weitere Attacke des 38-Jährigen folgte. Aufgrund der anhaltenden Aggression kam es zur Schussabgabe durch die Polizei. Der verletzte Mann wurde daraufhin nach einer notärztlichen Erstversorgung in das Universitätsklinikum Tulln transportiert. Die genaue Art der Wunde oder der medizinische Zustand des Patienten werden in den aktuellen Berichten nicht detailliert spezifiziert, doch die Verletzung war Anlass für die sofortige Haftmaßnahme.

Massive Behinderungen im Westbahn-Verkehr

Die polizeilichen Maßnahmen hatten unmittelbare und erhebliche Folgen für den öffentlichen Nahverkehr in der Region. Die Westbahnstrecke wurde mehrere Stunden lang vollständig gesperrt. Dies führte zu massiven Behinderungen im Bahnverkehr zwischen Linz und Wien. Tausende Reisende waren von den Ausfällen betroffen, da der Schienenverkehr auf dieser wichtigen Verkehrsachse nicht aufrechterhalten werden konnte.