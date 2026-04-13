Ungarische Wahl: Triumph für Magyar, Kritik an FPÖ und Orbán

Nach dem Wahlsieg von Péter Magyar und seiner TISZA-Partei in Ungarn werden die Beziehungen der FPÖ zu Viktor Orbán in Österreich kritisch hinterfragt. Politiker verschiedener Parteien äußern sich und gratulieren. Dabei wird sowohl die Politik Orbáns als auch die Verbindungen der FPÖ zu ihm thematisiert.

Am vergangenen Sonntag feierte die TISZA-Partei unter der Führung des ungarischen Oppositionsführers Péter Magyar einen triumphalen Wahlsieg in Ungarn , ein Ereignis, das weltweit Reaktionen hervorrief. Zahlreiche Politik erinnen und Politik er aus verschiedenen Ländern, darunter auch Österreich, sprachen ihre Glückwünsche aus.

In Österreich wurde dieser Wahlausgang jedoch auch zum Anlass genommen, die Beziehungen der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) zu Viktor Orbáns Partei Fidesz kritisch zu beleuchten. Herbert Kickl, der Parteichef der FPÖ, bezog deutlich Stellung zu den Ereignissen. Nico Marchetti, der Generalsekretär der ÖVP, äußerte sich in deutlichen Worten und kommentierte: „Kickls Freund und Vorbild Viktor Orbán wurde heute von den Ungarinnen und Ungarn krachend abgewählt. Dieses deutliche Ergebnis ist eine klare Absage an die populistische und destruktive Politik, wie sie in Ungarn von Orbán, in den USA von Donald Trump und in Österreich von Herbert Kickl aus der Opposition heraus betrieben wird.“ Marchetti sah in der Wahlniederlage Orbáns auch eine Niederlage für Kickl und dessen „Brüder im Geiste Trumps und Putins“. In einer Aussendung vom Montag erinnerte Marchetti an die Einschränkungen, die während der 16-jährigen Regierungszeit Orbáns in Ungarn stattgefunden hatten, und betonte die Notwendigkeit, die politische Entwicklung in Ungarn kritisch zu betrachten. Péter Magyar, der Wahlsieger, hatte am Sonntagabend erklärt: „Wir haben Ungarn befreit.“ Unter Orbáns Führung hatte sich in Ungarn ein System etabliert, das als halb-autoritär beschrieben wird. Die Europäische Union hatte beispielsweise ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn wegen der Einschränkung der Pressefreiheit eingeleitet. Darüber hinaus wurde das Wahlsystem von Orbáns Regierung gezielt manipuliert, um die eigene Macht zu sichern. Weitere Kritikpunkte betrafen den Umgang mit Minderheiten und Migrantinnen und Migranten. Im Kontrast zu den kritischen Stimmen sahen die Freiheitlichen Partei historische Verdienste in Orbáns Politik. Parteichef Herbert Kickl erklärte am Montag: „Trotz seiner Abwahl bleiben die historischen Verdienste in Sachen Grenzschutz, dem Bemühen um Frieden zwischen Russland und der Ukraine, dem Kampf gegen den EU-Zentralismus und dem LGBTIQ-Kult ungebrochen.“ Die FPÖ positionierte sich damit deutlich von der mehrheitlichen Meinung in Österreich ab. Kickl verwies zudem auf die lange Regierungszeit der ÖVP in Österreich sowie auf die Machtverhältnisse in den Bundesländern, um die Kritik an Orbán zu relativieren. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker machte die Europäische Union für die Wahlniederlage Fidesz' verantwortlich und argumentierte, dass das Einfrieren von EU-Geldern zu einem „Leidensdruck in der Bevölkerung“ geführt habe, der letztlich zur Abwahl Orbáns beigetragen habe. Die Mehrheit der österreichischen Politikerinnen und Politiker gratulierte Péter Magyar zum Wahlsieg. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) äußerte sich positiv über die zukünftige Zusammenarbeit, während Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) von einer „Richtungsentscheidung für ganz Europa“ sprach. Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) betonte, dass das Wahlergebnis „Hoffnung auf einen Aufbruch und einen politischen Neuanfang“ liefere. Leonore Gewessler, die Chefin der Grünen, und Manfred Weber, der Chef der Europäischen Volkspartei, schlossen sich den positiven Reaktionen an und betonten die Bedeutung des Wahlergebnisses für Europa





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