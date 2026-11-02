Ungarische Flüchtlinge in Österreich 1956: Von Hilfe zu Ablehnung

Vor 70 Jahren flohen 180.000 Ungarn nach Österreich. Zunächst willkommen, wandelte sich die Stimmung schnell. Hintergrund des Wechsels von Mitleid zu Misstrauen.

Vor genau 70 Jahren suchten über 180.000 Menschen aus Ungarn in Österreich Schutz vor der sowjetischen Armee. Die Ereignisse begannen mit einem Aufstand in Budapest, der schnell von brutalen Gewaltmaßnahmen Moskaus beantwortet wurde. Viele der Verfolgten flohen zunächst mit großer Hilfe der österreich ischen Bevölkerung, doch die Aufnahmebedingungen änderten sich im Laufe der Zeit drastisch. Dieser Wandel von ursprünglicher Sympathie zu späterer Ablehnung wird heute von Historiker n neu beleuchtet.

Sowjetische Invasion und Massenflicht

Die dramatischen Ereignisse im November 1956 begannen scheinbar friedlich. Wie der ORF-Journalist Paul Lendvai erinnert, sah am 3. November noch alles ruhig aus, da angenommen wurde, die Sowjets würden die Entwicklungen akzeptieren. In der Nacht zum 4. November, gegen halb vier Uhr morgens, begann jedoch die Invasion. Lendvai, der selbst mitten im Geschehen in Budapest war, beschreibt, wie die Russen mit 60.000 Mann, Panzern und Minenwerfern anrückten. Sein Haus erhielt einen Volltreffer, und er musste durch Kellersysteme fliehen. Die Militärs reagierten mit sofortiger Zerstörung ganzer Häuser bei jedem Schuss. Nach einer Woche waren die Kämpfe in Budapest vorbei, hunderte Aufständische wurden hingerichtet und zehntausende inhaftiert.

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In der Folge flohen zwischen 180.000 und über 200.000 Ungarn nach Österreich. Rund 70.000 von ihnen nutzten die legendäre Holzbrücke von Andau, um in das Nachbarland zu gelangen. Die Landschaft war geprägt von zerstörten Häusern, toten Menschen und einem zerschossenen sowjetischen T-34 Panzer. Als die Flüchtlinge in Österreich ankamen, wurden sie zunächst begeistert empfangen. Die österreichische Bevölkerung zeigte große Hilfsbereitschaft und Sympathie für die verzweifelten Menschen aus dem Osten.

Anfängliche Begeisterung für Freiheit

Der Historiker Werner Michael Schwarz, Universitätsdozent und Kurator im Wien Museum, erklärt, dass diese anfängliche Begeisterung im damaligen österreichischen Selbstbild verwurzelt war. Der Österreichische Staatsvertrag war noch jung, das neue Österreich erlebte das Wirtschaftswunder und wollte von der unrühmlichen NS-Vergangenheit ablenken. Man bewunderte den ungarischen Freiheitskampf und sah darin eine Chance, die eigene antifaschistische und antikommunistische Identität zu stärken. Diese Haltung passte perfekt zur Situation und ermöglichte eine warme Aufnahme der Neubürger.

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Die meisten der ankommenden Ungarn planten jedoch nicht, in Österreich zu bleiben. Sie wollten weiterziehen, oft in die USA oder nach Kanada. Dennoch wurde ihnen in den ersten Wochen und Monaten mit großer Offenheit begegnet. Das kollektive Gedächtnis hat diese Phase der Hilfsbereitschaft bis heute fest verankert. Es war ein Moment der Solidarität, in dem Österreich zeigte, dass es in der Lage war, Hilfe zu leisten und sich von der eigenen dunklen Vergangenheit abzugrenzen. Die Stimmung war getragen von der Hoffnung auf eine bessere, demokratische Zukunft.

Wandel der öffentlichen Meinung

Doch schon im Spätherbst 1956 begann sich die Stimmung deutlich zu wenden. Historiker Schwarz betont, dass dieser Wechsel kaum im kollektiven Gedächtnis geblieben ist. Plötzlich tauchten Fragen auf: Wer kommt da eigentlich an? Handelte es sich vielleicht um ungarische Geheimdienstler? Wurde den Neuankömmlingen überhaupt Arbeit zugetraut? Misstöne wurden spürbar und erste kritische Medienberichte erschienen. Angst vor einer Überforderung des Systems breitete sich aus, obwohl die meisten Flüchtlinge nur kurz verweilen wollten.

Ende 1958 lebten noch 25.000 bis 30.000 geflüchtete Ungarn in Österreich, wobei rund 15.000 davon in Wien wohnten. Die Rhetorik änderte sich fundamental. Die Rede war plötzlich von den undankbaren Ungarn. Selbstbewusste Menschen, die sich etwas leisten konnten, passten nicht mehr zum Bild des armen, hilflosen Geflüchteten. Wo vorher Mitleid herrschte, machten nun Neid und Missgunst Platz. Die Realität der Integration wurde von Vorurteilen überschattet.

Vorurteile und individuelle Schicksale

Die negativen Vorurteile hatten konkrete Auswirkungen auf das Leben der Flüchtlinge. Vilmos Vecsei, ein ehemaliger Primararzt im Allgemeinen Krankenhaus Wien, der mit 14 Jahren als Flüchtling nach Österreich kam, erlebte dies in seiner beruflichen Anfangsphase. In einem Artikel der Zeit aus dem Jahr 2006 erzählte er von unschönen Szenen mit Arbeitskollegen und Patienten. Der Vorwurf lautete oft, er habe nur auf Kosten der Österreicher studieren können. Man sagte zu ihm: Burscherl, ich habe dich studieren lassen.

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Vecsei erinnert sich, dass er immer 10 Schilling in der Tasche hatte, um dem Stänkernden den Einsatz sofort zu rückerstatten. Diese kleinen Demütigungen zeigten die tiefe Verletzung, die aus der anfänglichen Hilfe wurde. Die Erwartungshaltung der aufnehmenden Gesellschaft war es, dass die Flüchtlinge dankbar und unsichtbar bleiben sollten. Wer sich aber integrieren und voranbringen wollte, stieß auf Widerstand und Ablehnung. Die einfache Solidarität wich komplexen sozialen Spannungen.

Langfristige Folgen und Versöhnung

In den folgenden Jahrzehnten ebbte die offene Antipathie wieder ab. Sie machte Platz für freundliches Desinteresse, wie Historiker Schwarz feststellt. Die direkte Konfrontation und die Vorwürfe der Undankbarkeit wurden weniger, obwohl die Spuren der Anfangsjahre lange nachwirkten. Die Erfahrung der 180.000 Flüchtlinge zeigt, wie schnell sich die gesellschaftliche Haltung gegenüber Migranten ändern kann, sobald die anfängliche Begeisterung verblasst ist.

Die Geschichte der ungarischen Flüchtlinge von 1956 bleibt ein wichtiges Kapitel der österreichischen Geschichte. Sie verdeutlicht sowohl die Fähigkeit zur Großzügigkeit als auch die Grenzen der Toleranz. Heute wird dieser Aspekt des Wechsels von der Hilfe zur Ablehnung zunehmend erforscht und öffentlich gemacht. Es ist eine Erinnerung daran, dass Integration ein komplexer Prozess ist, der von der Aufnahmegesellschaft mitgestaltet wird. Die Zahlen und Namen bleiben als Teil des kollektiven Gedächtnisses erhalten, auch wenn die Emotionen der damaligen Zeit nachgelassen haben.