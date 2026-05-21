Unforgettable Trip Along the Turkish Riviera with a Sail Tour and a Seaside Holiday

Our unforgettable journey along the Turkish Riviera begins as we take a taxi from Dalaman Airport to Fethiye. After the short transfer and securing our boat in the marina, we set sail, admiring the warm sun and mild breeze, which feels like pure freedom! Our first stop is the Adaia restaurant for a beautiful dinner, complete with a private beach. Then, we aim for Kekova Island, famous for its turquoise waters and ancient Greek ruins, that we can reach via the longest stretch of our route. After finding a secluded cove, we anchor and relax in the clear blue waters of Soğlu Cold Bay. Lastly, our Turkish Riviera adventure concludes in the charming city of Kaş.

Türkisblaues Meer, Sonne und ein Tanz auf den Wellen: Ein Segeltörn entlang der türkischen Riviera mit anschließendem Badeurlaub beschert unvergessliche Erlebnisse! Wir starten unseren Segeltörn in Fethiye, wohin uns ein Taxi vom Flughafen in Dalaman bringt.

Die Preise werden uns in Euro genannt, der Transfer dauert etwa eine Stunde und wir können dann in der Marina unser Segelboot, die "Andiamo", übernehmen. Wenn man sich so im Jachthafen umschaut, wirkt es eher bescheiden, aber für uns vier ist es genau richtig und groß genug.

Nachdem wir uns eingerichtet und für die nächsten Tage auch schon Lebensmittel eingekauft haben, schlendern wir durch die belebten Straßen von Fethiye mit den vielen Geschäften, die noch offen haben, obwohl es bereits spät ist. Aber die Öffnungszeiten in der Türkei sind länger, als wir es am Abend gewohnt sind. Bald finden wir auch ein Restaurant, wo wir uns mit typischen Spezialitäten auf die nächsten Tage einstimmen. Köstlich!

Nach dem ausgiebigen Frühstück beginnt unser Segelabenteuer. Wolfgang, unser Kapitän, gibt uns Anweisungen für das Ablege-Manöver und wir tuckern langsam aus dem Hafen, der Sonne entgegen. Die Temperatur ist mild, ein leichter Fahrtwind umspielt uns – so fühlt sich wohl Freiheit an! Unser erstes Ziel ist das Adaia (), ein schickes Strandrestaurant, wo man nicht nur gut essen und trinken, sondern sich auch einen Liegestuhl mieten kann, was wir auch vor dem herrlichen Abendessen machen.

Außerdem – und das ist absolut nicht zu verachten – gibt es Duschen, die wir benutzen dürfen und die doch "luxuriöser" als die an Bord sind. Heute ist tatsächlich ein "Seetag", was so viel heißt, dass wir die längste Strecke unserer geplanten Route zurücklegen wollen. Wir legen früh ab und setzen die Segel Richtung Kekova, eine kleine Insel an der lykischen Küste, in deren unvergleichlich schöner Umgebung einige geheimnisumwitterte versunkene Städte liegen.

Populäres Ziel für Segler und Ausflugsboote: Kekova ist bekannt für türkisblaues Meer und die antiken lykischen Ruinen, die unter dem glasklaren Wasser gut sichtbar liegen, oder den berühmten Sarkophag in Kaleköy (das antike Simena). Das Gebiet ist ein streng geschütztes Archäologie- und Naturschutzgebiet, wo das Schwimmen und Tauchen über den Ruinen strengstens prohibited ist. Die Wellen sind höher – klar, wir haben ja die geschützte Bucht von Göcek verlassen – und segeln entlang der Küste.

Wir tanzen auf den Wellen, genießen den Wind, die Sonne und das Salz auf der Haut. Der Tag vergeht tatsächlich wie im Flug, wir schaffen es aber nicht bis Kekova, denn der Wind war gegen uns. Darum steuern wir frühzeitig Kalkan an und bekommen – trotzdem es noch nicht spät ist – buchstäblich den letzten Liegeplatz im engen Stadthafen. Heute haben wir es gemütlich, das berühmte Kekova mit seinen versunkenen antiken Städten ist schließlich nicht mehr weit entfernt.

Am frühen Nachmittag legen wir gegenüber der Insel am Steg des malerischen Küstendorfs Kaleköy an und kehren bei Hassan (alle Restaurants in der kleinen Siedlung haben Hassan im Namen, vielleicht sind alle miteinander verwandt? ) ein. Es ist früh im Jahr, die Saison beginnt gerade erst, meint der Wirt (Hassan). Deshalb sind wir nun das einzige Boot hier.

Er und seine Frau kochen extra für uns und es schmeckt herrlich frisch. Wenn man Fisch und Gemüse mag, ist man hier an der richtigen Adresse. Bevor unsere Reise weitergeht, machen wir ein Foto beim berühmten Sarkophag, der im seichten Wasser steht und an die antike Stadt Simena erinnert und wie Dolichiste auf der Nordseite der Insel Kekova durch Erdbeben versank.

Wer will, kann auch noch die Festung erklimmen oder – das tun wir – sich eine Bucht suchen, in der wir ankern. Jetzt können wir im türkisfarbenen Meer baden und es uns gut gehen lassen, Karten spielen, eine saftig-süße Melone naschen, der Tag vergeht mit Faulenzen rasch, bevor wir uns nach Kaş aufmachen. Im Stadthafen bekommen wir keinen Platz, alles voll mit Ausflugsbooten.

Deswegen müssen wir den neuen Jachthafen ansteuern, was uns sicher noch einmal mehr als eineinhalb Stunden Zeit kostet. Egal, die Stadt ist malerisch – weiße Häuser, die sich an einen Hügel schmiegen, enge Gassen, quirliges Leben, viele Restaurants – auf einer Dachterrasse lacht uns eines an; wir werden nicht enttäuscht, es gibt köstliche Speisen. Der Charme von Kaş ist einmalig





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