Unfallflucht in Thaur: Zwei Personen angefahren, Fahrer flüchtet

In Thaur wurden ein 20-Jähriger und eine 24-Jährige von einem Auto angefahren. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort. Die Polizei bittet um Hinweise.

Samstag, 20.09.2025, 10:27 Uhr. In Thaur ereignete sich in der Nacht auf Samstag ein schwerwiegender Vorfall, bei dem ein 20-jähriger Mann und eine 24-jährige Frau von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und verletzt wurden. Der Fahrer des Fahrzeugs, ein schwarzer SUV, ergriff daraufhin die Flucht und ließ die beiden Verletzten am Unfall ort zurück. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem flüchtigen Fahrer und dem Fahrzeug.

Der Vorfall wirft Fragen nach der Verantwortung und dem Verhalten im Straßenverkehr auf und unterstreicht die Bedeutung von Zivilcourage und der Einhaltung von Unfallflucht. Die Suche nach dem Täter gestaltet sich aufgrund der unklaren Umstände und der fehlenden Zeugen schwierig. Die Polizei setzt jedoch alles daran, den Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und die beiden Verletzten bei der Aufarbeitung des Vorfalls zu unterstützen.\Der Vorfall ereignete sich gegen 3.20 Uhr in der Solegasse auf Höhe des Hauses 19a. Ein Zeuge, der zuvor mit den beiden Opfern mit dem Taxi von Absam nach Thaur gefahren war, war kurz nach dem Aussteigen aus dem Taxi auf den Zusammenprall aufmerksam geworden. Der Zeuge gab an, das Taxi sei an der Isserbrücke angehalten worden, kurz bevor er den lauten Knall hörte. Als er sich umsah, entdeckte er die beiden Verletzten auf der Straße und bemerkte in unmittelbarer Nähe einen schwarzen SUV, der offenbar gewendet hatte. Der Zeuge versuchte, den Fahrer durch Schläge gegen die Seitenscheibe des SUV zum Anhalten zu bewegen, was jedoch scheiterte. Der Fahrer ignorierte die Versuche und flüchtete in Richtung Absam. Der Zeuge alarmierte daraufhin sofort die Rettungskräfte und setzte die Rettungskette in Gang. Die rasch eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei hat eine umfangreiche Spurensuche am Unfallort durchgeführt und wertet nun die vorhandenen Hinweise aus. Die Ermittlungen konzentrieren sich derzeit auf die Identifizierung des Fahrzeugs und die Ermittlung des Fahrers. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Hall zu melden.\Die Polizei sucht nach einem schwarzen SUV, vermutlich von der Marke Nissan, mit ukrainischem Kennzeichen, das die Buchstabenkombination AA****KK enthält. Die Polizei appelliert an die Öffentlichkeit, Hinweise jeglicher Art, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen könnten, zu melden. Insbesondere werden Personen, die sich in der Nacht in der Nähe des Unfallortes aufgehalten oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Polizeiinspektion Hall ist unter der Telefonnummer 059133 / 7110 erreichbar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um den Fahrer zur Verantwortung zu ziehen und die beiden Verletzten bestmöglich zu unterstützen. Dieser Vorfall unterstreicht die Wichtigkeit der Verkehrssicherheit und die Notwendigkeit, Unfallflucht konsequent zu verfolgen. Die Polizei bedankt sich bereits jetzt für die Mithilfe der Bevölkerung und hofft auf baldige Aufklärung des Vorfalls. Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus gebracht. Über den Gesundheitszustand der beiden Verletzten wurden bisher keine weiteren Informationen bekannt gegeben. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter aufgrund der Schwere des Vorfalls mit erheblichen rechtlichen Konsequenzen rechnen muss





Unfall Thaur Unfallflucht Polizei Fahndung

