Unfall mit Feuerwerk in Tirol: Junge Kinder schwer verletzt bei Explosion

Drei Kinder im Alter zwischen acht und neun Jahren wurden bei einem Feuerwerk-Unfall in Tirol verletzt. Ein Neunjähriger verlor Teile der Hand, ein weiterer erlitt ein Knalltrauma.

Ein schwerwiegender Unfall ereignete sich in Tirol, als drei Kinder im Alter zwischen acht und neun Jahren mit einem pyrotechnischen Gegenstand hantierten. Dabei kam es zu einer Explosion, die zu schweren Verletzungen bei zwei der Jungen führte. Die Polizei teilt mit, dass die Beteiligten mit einem Feuerzeug an dem Gegenstand spielten, der über keine Zündschnur verfügte.

Schwere Verletzungen durch Explosion

Die Wucht der Explosion riss einem der Jungen Teile des rechten Daumens sowie weitere Fingerglieder weg. Diese schweren Verletzungen erforderten eine sofortige und professionelle medizinische Versorgung vor Ort. Ein Notarzthubschrauber wurde alarmiert, um das verletzte Kind schnellstmöglich in das Universitätsklinikum Innsbruck zu transportieren.

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Neben dem Jungen mit den handchirurgisch relevanten Verletzungen erlitt ein weiterer Neunjähriger ein Knalltrauma. Dieser wurde zur weiteren Abklärung und Überwachung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Zum Glück blieben zwei weitere anwesende Buben, die ebenfalls im Alter von acht und neun Jahren waren, von den Verletzungen verschont.

Rekonstruktion des Hergangs

Laut der Presseaussendung der Polizei war der Feuerwerkskörper braun und ähnelt einem Böller. Die genaue Feuerwerksklasse des Gegenstands steht noch nicht fest und muss aktuell noch ermittelt werden. Es wird vermutet, dass der pyrotechnische Artikel zunächst zweimal nicht wie geplant zündete.

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Der Junge drückte daraufhin die Membrane am Ende des Böllers ein. Anschließend versuchte er, den Knallkörper seitlich mit einem Feuerzeug erneut anzuzünden. Dieser Schritt führte zur plötzlichen und violenten Explosion, die die massiven Verletzungen zur Folge hatte.

Alarmierung und Ermittlungen

Der laute Knall, der starke Rauch und das aufgeschreckte Schreien des Kindes erregten die Aufmerksamkeit der Anrainer in der Umgebung. Diese reagierten schnell und verständigten umgehend die Rettungsdienste. Durch dieses schnelle Eingreifen der Zuschauer konnte die medizinische Versorgung unverzüglich eingeleitet werden.

Die Polizei hat angekündigt, den Vorfall umfassend weiter zu untersuchen. Die Umstände der Explosion und die genaue Beschaffenheit des Feuerwerkskörpers sind noch nicht vollständig aufgeklärt. Die Behörden wollen klären, wie es zu diesem tragischen Zwischenkommen kam und ob rechtliche Konsequenzen gegen die Eltern oder den Hersteller folgen.