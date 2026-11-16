Unfall in St. Pölten: Fluchtflughäuser sucht Polizei nach 13-jähriger Beteiligt

Polizei St. Pölten ermittelt nach Totschlag auf 13-jähriges Mädchen an Kreuzung Bachgasse/Stiglingen. Fluchtflughäuser bittet um Zeugen und Fahrzeugdaten zu schwarzem Skoda.

Die Polizei St. Pölten hat eine umfassende Fahndung nach einer unbekannten Autofahrerin aufgenommen, die an einem schwerwiegenden Verkehrsunfall mit einer minderjährigen Person beteiligt war. Dieser Vorfall ereignete sich am frühen Nachmittag gegen 11:30 Uhr im städtischen Kreuzungsbereich Bachgasse in Verbindung mit der Straße Stiglingen. Die Behörde sucht nun dringend nach Informationen zur Identität der Lenkerin, die den Unfallort ohne Hinterlassung ihrer Kontaktdaten verließ.

Unabwendbare Kollision am Nachmittag

Laut den vorliegenden polizeilichen Angaben wollte das 13-jährige Mädchen den Fahrbahnbereich an der Bachgasse überqueren, als das Unglück geschah. Zur exakt selben Zeit bog eine weibliche Person, deren Identität noch nicht geklärt ist, mit ihrem Fahrzeug nach links in die Bachgasse ein. Dabei kollidierte das Auto mit dem Mädchen, wodurch es getroffen und schwer verletzt wurde. Die genauen Umstände der Kollision werden derzeit von den Ermittlern rekonstruiert.

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Die 13-Jährige erlitt bei dem Aufprall Verletzungen, wobei die genauen medizinischen Diagnose noch nicht vollständig öffentlich gemacht wurden. Die Suche nach der Fahrerin konzentriert sich dabei auf das Fahrzeugmodell und die optischen Merkmale der Person, die die Flucht angetreten hat. Die Polizei betont, dass es sich um einen klassischen Fluchtunfall handelt, der strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht.

Später Krankenhausaufenthalt durch Verspätung

Ein erschreckendes Detail an diesem Vorfall ist die Reaktion des Opfers unmittelbar nach dem Zusammenstoß. Die 13-Jährige war in der Lage, den Unfallort selbstständig zu verlassen. Sie bestieg daraufhin einen Bus und fuhr nach Hause, wo sie ihre Familie informierte. Erst zu diesem späteren Zeitpunkt bemerkte sie die starken Schmerzen in ihrem linken Fuß, was auf eine mögliche Knochenverletzung oder Weichteilschädigung hindeutet.

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Ihre Eltern reagierten schnell auf die Beschwerden ihrer Tochter und brachten sie unverzüglich in ein Krankenhaus zur weiteren ärztlichen Abklärung. Dieser Umstand verdeutlicht, wie schwerwiegend die Verletzungen sein könnten, da die Mädchen zunächst fähig war, sich fortzubewegen, aber dann Schmerzen meldete. Die medizinische Versorgung erfolgte also mit einiger Verzögerung, was die Belastung für das Opfer erhöht hat.

Silhouette und Fahrzeugtyp sind Schlüssel zur Identifizierung

Die Polizei St. Pölten gibt spezifische Hinweise zur gesuchten Person, um die Fahndung einzugrenzen. Nach den vorliegenden Informationen soll die weibliche Lenkerin ein Kopftuch getragen haben, was ein wichtiges Erkennungsmerkmal darstellt. Dieses Detail ist für potenzielle Zeugen entscheidend, um die richtige Person aus dem Strom der Verkehrsteilnehmer zu identifizieren.

Zusätzlich zu den persönlichen Merkmalen wird nach einem spezifischen Fahrzeug gesucht. Es handelt sich bei dem Fluchtwagen um einen schwarzen Skoda. Die Kombination aus der dunklen Fahrzeugfarbe, der Marke Skoda und der Kleidung der Fahrerin bildet die Basis für die polizeiliche Suche. Die Ermittler bitten dringend alle Personen, die diese Beschreibung mit der Flucht in Verbindung bringen können, sich zu melden.

Polizeilicher Appell an die Öffentlichkeit

Die Beamten der Polizei St. Pölten appellieren nun an die wache Bevölkerung, bei der Aufklärung des Falls zu helfen. Sowohl die gesuchte Lenkerin selbst, falls sie sich nachträglich meldet, als auch Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Besonders wichtig sind technische Beweise wie Dashcam-Aufnahmen oder mobile Fotos aus dem Bereich der Bachgasse und des Stiglingen.

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Jeder Hinweis, der zur Identifizierung des schwarzen Skoda oder der Fahrerin mit Kopftuch beiträgt, wird als höchst relevant eingestuft. Die Polizei hofft, dass Zeitzeugen, die den Unfallhergang live miterlebt haben, ihre Erinnerungen teilen, um der 13-Jährigen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Die Fahndung bleibt aktiv, und jede Information kann den Ermittlungsprozess entscheidend voranbringen.