Unfall in Lustenau: E-Bike-Fahrer stürzt nach Ausweichmanöver vor Lkw

Bei einem Verkehrsunfall in Lustenau ist ein 50-jähriger E-Bike-Fahrer gestürzt, als er einem abbiegenden Lkw ausweichen wollte. Der Radfahrer erlitt Verletzungen an der linken Hand. Die Polizei sucht Zeugen und den beteiligten Lkw-Fahrer.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, dem 16. Juni, gegen 8:45 Uhr auf der Reichsstraße in Lustenau. Ein 50-jähriger Mann war mit seinem E-Bike in Richtung Dornbirn unterwegs, als es im Kreuzungsbereich mit der Blumenaustraße zu einer gefährlichen Situation kam.

Nach Angaben der Polizei bog ein Lkw von der Reichsstraße nach links in die Blumenaustraße ein. Dabei dürfte der Lenker oder die Lenkerin des Lastwagens den entgegenkommenden E-Bikefahrer übersehen haben. Um einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Fahrzeug zu vermeiden, leitete der Radfahrer eine Notbremsung ein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein E-Bike und kam zu Sturz.

Zu einer direkten Kollision zwischen dem Fahrrad und dem Lkw kam es laut Polizei nicht. Der 50-Jährige zog sich bei dem Unfall Verletzungen an der linken Hand zu. Die genauen Umstände des Vorfalls sind derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Polizeiinspektion Lustenau bittet daher Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Hergang machen können, um Hinweise.

Auch der Lenker beziehungsweise die Lenkerin des beteiligten Lkw wird ersucht, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8144 bei der PI Lustenau entgegengenommen





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