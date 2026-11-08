Unfall in Kundl: 85-Jähriger mitschleift beim Einparken

Schwerer Unfall in Kundl: Ein 85-Jähriger wurde beim Rückwärtshilferuf von einem Pkw acht Meter mitgeschleift. Details zum Hergang und den Verletzungen.

Am Sonntagabend ereignete sich im tirolischen Kundl ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 85-jähriger Mann aus München schwer verletzt wurde. Die dramatischen Zwischenfälle spielten sich kurz nach 18 Uhr in der Dorfstraße ab, als ein Fahrzeug beim Einparken die Kontrolle verlor. Der ältere Mann hatte seiner Bekannten beim Rückwärtsfahren helfen wollen, doch es kam zu einem folgenschweren Unfall, der ihn rund acht Meter über die Straße schleppte.

Detaillierter Ablauf des Unfallhergangs

Die 70-jährige Serbin, die ihren Lebensmittelpunkt in München hat, versuchte am Sonntag, ihren Pkw rückwärts in eine Parkposition zu manövrieren. Dabei hatte sie erhebliche Schwierigkeiten, die Sichtverhältnisse einzuschätzen. Ihr 85-jähriger Bekannter, ebenfalls ein Deutscher aus München, bot daraufhin seine Hilfe an. Er stieg nicht in das Fahrzeug ein, sondern versuchte, von außen durch die geöffnete Fahrertür den Rückwärtsgang bei laufendem Motor einzulegen.

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Während des Eingriffs in das Automatikgetriebe geschah ein fataler Fehler. Die 70-Jährige stieg aus Unachtsamkeit vom Bremspedal, ohne zu bemerken, dass ihr Begleiter noch im Fahrzeuginnern war. Der Pkw setzte sich daraufhin mit voller Wucht in Rückwärtsrichtung in Bewegung. Der 85-Jährige wurde sofort erfasst und rund acht Meter über die Straße mitgeschleppt, bevor das Fahrzeug schließlich gegen ein Garagentor prallte.

Verletzungen und Rettungseinsatz

Der schwer verletzte Mann blieb trotz der brutalen Krafteinwirkung bei Bewusstsein, erlitt jedoch gravierende körperliche Schäden. Bei der Erstversorgung durch den Rettungsdienst stellte sich heraus, dass er eine stark blutende Platzwunde am Hinterkopf sowie Verletzungen unbestimmten Grades im Brustbereich aufwies. Die Schwere der Verletzungen rechtfertigte die schnelle Verbringung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein, wo die medizinische Behandlung eingeleitet wurde.

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Die Umstände des Vorfalls zeigen exemplarisch die Gefahren, die von scheinbar harmlosen Einparkvorgängen ausgehen können. Die Kombination aus fehlender Bremswirkung und einem sich bewegenden Fahrzeug im eingeschalteten Rückwärtsgang führte zu einer unkontrollierten Beschleunigung, die für den Hilfesuchenden tödlich hätte enden können. Die Polizei ermittelt nun im Detail zum Hergang der Unfallursache.

Sachschaden und weitere Beteiligte

Neben den Personenschäden entstand am Unfallfahrzeug erheblicher Sachschaden. Der Aufprall mit voller Wucht führte zu massiven Beschädigungen an der Karosserie des Pkw. Darüber hinaus kollidierte das Fahrzeug mit dem Garagentor einer Nachbarin, dessen Struktur erheblich beschädigt wurde. Die Wucht des Aufpralls übertrug sich auch auf die Umgebung.

Als zusätzliche Folge des Unfalls wurden zwei Fahrzeuge, die in der Garage abgestellt waren, beschädigt. Die genauen Schadensummen sind noch nicht beziffert, doch die Reparaturarbeiten werden wahrscheinlich umfangreich sein. Die betroffene Nachbarin sowie die 70-Jährige aus München stehen nun vor der Frage der Schadensregulierung und Versicherungsklärung.

Prävention und sicherheitsrelevante Aspekte

Der Vorfall in Kundl unterstreicht die Notwendigkeit strikter Sicherheitsmaßnahmen beim Einparken von Automatikfahrzeugen. Fachleute warnen stets davor, bei laufendem Motor außerhalb des Fahrzeugs in die Gänge einzugreifen, insbesondere wenn sich Personen im oder am Fahrzeug befinden. Der Einsatz der Handbremse ist in solchen Situationen unerlässlich, um ein Wegrollen zu verhindern.

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Die 70-Jährige wird nun im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ihren Aussagewert belegen müssen. Es bleibt abzuwarten, ob fahrlässige Körperverletzung oder ein ähnlicher Tatbestand zur Anklage kommt. Bis zur vollständigen Klärung des Sachverhalts gelten die genauen Umstände der Pedalbedienung als kritischer Faktor für die Unfallverursachung. Die Gesundheit des 85-Jährigen ist derzeit das primäre Anliegen der beteiligten Stellen.