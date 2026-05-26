Unfall in der Donau: Pkw wird aus dem Wasser gehoben

Am Dienstagmittag kam es in Hofamt Priel zu einem ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz. Eine Frau war mit ihrem Pkw in die Donau gefahren und konnte sich gemeinsam mit ihrem Hund noch rechtzeitig retten. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug schließlich mit Hebeballons an die Wasseroberfläche bringen und gemeinsam mit anderen Kräften aus der Donau holen.

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen.

Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen: in Verkehrsunfall mit außergewöhnlichem Einsatzverlauf beschäftigte am Dienstagmittag die Feuerwehren im Gemeindegebiet von Hofamt Priel. Ein Pkw war aus bislang ungeklärter Ursache in die Donau geraten und musste aufwendig geborgen werden. Am Dienstag, dem 26. Mai 2026, kam es zur Mittagszeit im Gemeindegebiet von Hofamt Priel zu einem ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz.

Eine Frau war mit ihrem Pkw aus noch unbekannter Ursache in die Donau gefahren. Glücklicherweise konnte sich die Lenkerin gemeinsam mit ihrem Hund noch rechtzeitig selbst aus dem Fahrzeug retten, bevor dieses vollständig unterging. Nach der Alarmierung durch die Bereichsalarmzentrale rückte die Feuerwehr Weins-Ysperdorf zum Einsatzort aus. Mittels A-Boot wurde zunächst eine Lageerkundung durchgeführt.

Dabei konnte mithilfe eines Echolots die ungefähre Position des versunkenen Fahrzeuges ermittelt werden. Aufgrund der Situation ließ der Einsatzleiter den Sonderdienst Feuerwehrtaucher West nachalarmieren. Die Feuerwehrtaucher begannen anschließend mit einer systematischen Suche im betroffenen Bereich. Dabei kam die sogenannte Halbkreissuche zum Einsatz.

Das trübe Wasser der Donau erschwerte die Sichtverhältnisse erheblich. Nach kurzer Zeit gelang es den Tauchern, den Pkw in rund sechs Metern Tiefe zu lokalisieren. Das Fahrzeug wurde daraufhin mit Hebeballons gesichert und kontrolliert an die Wasseroberfläche gebracht. Für die weitere Bergung wurde zusätzlich die Feuerwehr Ybbs mit ihrem Wechselladefahrzeug samt Kran alarmiert.

Gemeinsam mit den bereits eingesetzten Kräften konnte der Pkw schließlich aus der Donau gehoben und auf einem sicheren Abstellplatz abgestellt werden





noen_online / 🏆 15. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hofamt Priel Feuerwehr Donau Pkw Bergung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pomalo statt Stress – darum lieben alle KroatienKroatien Urlaub: Pomalo-Lebensgefühl, kristallklares Wasser, 1.000 Inseln, mediterrane Küche und Kultur sorgen für entspannte Auszeit.

Read more »

Kein Wasser im Trevi-Brunnen, doch Rom will GeldSeit Jänner müssen Besucher in der Ewigen Stadt zwei Euro Eintrittsgeld berappen, wenn sie den berühmten Fontana di Trevi besichtigen wollen. Doch ...

Read more »

Großeinsatz: Person in Donau verschwundenGroßeinsatz am Pfingstmontag bei der Wiener Donauinsel: Nachdem eine Person im Wasser untergegangen sein soll und nicht mehr aufgetaucht war, rückten ...

Read more »

Tödlicher Badeunfall! Mann stirbt nach Sprung in DonauTödlicher Badeunfall Wien: 27-Jähriger stirbt nach Sprung in Donau. Großeinsatz an der Donauinsel, erste Details zum Unglück bekannt.

Read more »