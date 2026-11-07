Unfall Breitenbach am Inn: 21-Jähriger Fahrer mit Alkohol im Blut

Schwerer Verkehrsunfall in Breitenbach am Inn am 7. November 2026: Pkw überschlug sich nach Kollision mit Brückengeländer. Fahrer positiv auf Alkohol getestet.

Am Samstagabend kam es zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall in der Gemeinde Breitenbach am Inn. Ein Personenkraftwagen ist von der Fahrbahn abgekommen, gegen ein Brückengeländer geprallt und anschließend überschlagen. Der Unfall ereignete sich auf der Gemeindestraße Schönau, als sich das Fahrzeug in Richtung Angerberg bewegte. Beide Insassen waren zum Zeitpunkt der Kollision jeweils 21 Jahre alt.

Unfallhergang am 7. November 2026

Die Polizei Tirol berichtete am frühen Sonntagvormittag über die genauen Umstände des Vorfalls. Gegen 21:20 Uhr verließ der 21-jährige Lenker den Ort Breitenbach am Inn auf der Straße Schönau. Im Fahrzeug befand sich der gleichaltrige Beifahrer. Aus bis heute unbekannten Gründen verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und raste von der Straße ab. Das Auto prallte mit hoher Wucht gegen ein Brückengeländer, was dazu führte, dass der Pkw überschlug und in einer angrenzenden Wiese auf dem Dach liegen blieb.

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Alkoholtest und verletzte Insassen

Obwohl der Pkw erheblichen Sachschaden erlitten hat, konnten beide Insassen das Fahrzeug selbstständig verlassen. Der 21-jährige Fahrer gab an, keine Verletzungen erlitten zu haben und lehnte daraufhin eine ärztliche Untersuchung ab. Der Beifahrer hingegen zog sich eine Rückenverletzung zu, die als von unbestimmtem Schweregrad eingestuft wurde. Die Rettungswagen-Teams brachten den jungen Mann zur weiteren Abklärung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein. Bei der Kontrolle des Fahrers durch die Beamten kam es zu einem positiven Alkotest, was auf Alkoholkonsum vor dem Fahren hindeutet.

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Reaktion der Behörden und weitere Ermittlungen

Die zuständige Polizeiabteilung hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Da die exakte Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn bisher unbekannt ist, wird der Sachverhalt weiter geprüft. Die Tatsache, dass der Alkotest des Lenkers positiv ausfiel, wird im Rahmen der Aufklärung der Unfallursachen eine zentrale Rolle spielen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Konsum von Alkohol die Fahrtauglichkeit des 21-Jährigen beeinträchtigt hat. Der genaue Promillewert wurde in der vorliegenden Meldung nicht spezifiziert, steht jedoch als Beweismittel zur Verfügung.

Meldepflicht und rechtliche Konsequenzen

In Österreich unterliegen Verkehrsteilnehmer strengen Regeln bezüglich der Alkoholkonzentration im Blut. Ein positiver Test beim Lenker eines Pkws hat schwerwiegende rechtliche Folgen. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen wegen der Fahrlässigkeit, die zu dem Unfall mit Personenschaden geführt hat, sind auch zivilrechtliche Ansprüche durch die versicherten Parteien möglich. Der 21-jährige Beifahrer wird im Krankenhaus Kufstein medizinisch versorgt, während der Fahrer mit den polizeilichen Maßnahmen rechnen muss. Der Fall zeigt erneut die Gefahr von Alkoholkonsum im Straßenverkehr, insbesondere in der jungen Fahrzeuggeneration.