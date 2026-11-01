Unfall bei U21-Hockey: Max Murschetz schwer verletzt

Max Murschetz erlitt bei einem U21-Hockeyspiel in St. Gallen eine schwere Halswirbelsäulenverletzung. Die Hockeygemeinschaft zeigt Solidarität.

Am 25. Oktober 2026 ereignete sich in St. Gallen ein schwerer Unfall während eines U21- Eishockey spiels zwischen den Mannschaften von Rheintal Future und den Eisbären St. Gallen. Der 18-jährige Spieler Max Murschetz prallte dabei heftig gegen die Bande und blieb regungslos auf dem Eis liegen. Er musste notfallmäßig abtransportiert werden, da er sich eine schwere Verletzung an der Halswirbelsäule zugezogen hatte. Dieser Vorfall hat nicht nur den Schweizer Teil des Teams betroffen, sondern auch die Vorarlberger Eishockey vereine, die an dem grenzüberschreitenden Nachwuchsprojekt beteiligt sind.

Schwere Halswirbelsäulenverletzung von Murschetz

Noch in der Nacht auf Montag musste der junge Eishockeyspieler operiert werden. Diese Information gab der Schlittschuhclub Rheintal am Samstag über seine Social-Media-Plattform Instagram bekannt. Am folgenden Dienstag wurde Max Murschetz in das Schweizer Paraplegiker-Zentrum nach Nottwil verlegt. Dort wird er weiterhin medizinisch betreut und behandelt. Der Verein hat bewusst darauf verzichtet, weitere Details zum aktuellen Gesundheitszustand des 18-Jährigen zu veröffentlichen. Dies geschieht aus großer Rücksichtnahme auf den schwer verletzten Spieler und seine Familie.

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In einer öffentlichen Mitteilung wandte sich der Verein mit bewegenden Worten an seinen Nachwuchsspieler. Der Club betonte, dass vor Max ein langer und schwieriger Weg der Genesung liegt. Gleichzeitig wird er als positiver, willensstarker und großer Kämpfer beschrieben. Diese Worte sollen dem betroffenen Jugendlichen und seiner Familie Kraft spenden. Die medizinische Betreuung in Nottwil ist spezialisiert auf solche schweren Verletzungen des Rückenmarks.

Keine Schuld des Gegenspielers beim Unfall

Laut Angaben des Sportchefs von Rheintal Future, Fabian von Allmen, trifft der Gegenspieler keine Schuld an dem Unfallgeschehen. Im Gespräch mit der Tageszeitung Tagblatt bezeichnete er den Vorfall als einen tragischen Unfall, der von niemandem vorhergesehen oder verhindert werden konnte. Solche Unfälle können im schnellen Eishockey leider vorkommen und haben oft schwerwiegende Folgen. Die Verantwortung für den Unfall liegt somit nicht bei einem bestimmten Akteur auf dem Eis.

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Auf Seiten des Teams von Rheintal Future hat der Vorfall tiefe emotionale Spuren hinterlassen. Fabian von Allmen erklärte, dass es dem Team verständlicherweise nicht gut geht. Um die betroffenen Spieler und andere Vereinsmitglieder zu unterstützen, bietet der Verein professionelle psychologische Hilfe an. Gleichzeitig zeigte sich der Sportchef beeindruckt vom besonnenen und solidarischen Verhalten aller Beteiligten nach dem schrecklichen Ereignis. Dies zeigt die starke Gemeinschaft innerhalb der Mannschaft.

Weitreichende Solidarität aus der Hockeygemeindschaft

Die Nachricht von der schweren Verletzung löste eine Flut an Reaktionen in der gesamten Eishockeywelt aus. Zahlreiche Schweizer Eishockeyvereine bekundeten ihre tiefe Anteilnahme und schickten dem 18-Jährigen zahlreiche Genesungswünsche. Der EHC Winterthur, der EHC Chur und die ZSC Lions meldeten sich offiziell zu Wort. Der Zürcher Club schrieb in einer Nachricht an den jungen Spieler, dass ihm die ganze Lions-Familie von Herzen viel Kraft und gute Besserung wünscht.

Auch auf internationaler Ebene zeigten sich prominente Spieler solidarisch. Der Schweizer Nationalspieler und NHL-Profi Timo Meier unterstützte die Initiative öffentlich. Er teilte den Aufruf des SC Rheintal in seiner eigenen Instagram-Story und zeigte damit sein Mitgefühl. Diese breite Unterstützung unterstreicht die Bedeutung des Unfalls für die gesamte Hockeyfamilie in der Region. Die Verbundenheit geht über Vereinsgrenzen hinweg.

Rheintal Future ist ein wichtiges gemeinsames Nachwuchsprojekt, das Schweizer und österreichische Eishockeyvereine verbindet. Neben dem Schweizer SC Rheintal sind der EC Dornbirn, der EHC Lustenau und der SC Hohenems an diesem Projekt beteiligt. Seit dem Jahr 2024 ist zusätzlich der EHC Hard als Partner des Projekts eingestiegen. Dies zeigt die enge Vernetzung des Eishockeysports in der Grenzregion.

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Durch diese Struktur reicht die Betroffenheit über die Schweizer Landesgrenze hinaus bis tief in die Vorarlberger Eishockeygemeinschaft hinein. Die Spieler und Funktionäre in allen beteiligten Vereinen spüren die Auswirkungen des Unglücks unmittelbar. Es handelt sich um ein Projekt, das junge Talente fördert und gleichzeitig eine große Verantwortung trägt. Der Fall Max Murschetz erinnert an die Risiken im Profisport.

Die weitere Genesung des 18-Jährigen im Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil steht nun im Mittelpunkt. Der Verein hat erneut betont, dass keine weiteren Informationen zu seinem Gesundheitszustand veröffentlicht werden. Diese Entscheidung respektiert die Privatsphäre der Familie und des Patienten. Alle hoffen auf einen guten Verlauf der Rehabilitation. Die Solidaritätsbekundungen bleiben ein wichtiger Faktor in dieser schwierigen Zeit.