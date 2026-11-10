Unfall auf Westautobahn A1 bei Böheimkirchen: Spur nach Wien blockiert

Zwei Lkw sind nachts auf der A1 bei Böheimkirchen umgekippt. Die Sperrung Richtung Wien dauert bis zum Vormittag an. Umleitungen laufen über S33 und S5.

Zwei Lastwagen sind in der Nacht auf Dienstag auf der Westautobahn A1 bei Böheimkirchen im Bezirk St. Pölten umgekippt. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich gab bekannt, dass der Unfall kurz vor 3.30 Uhr geschah. Die Fahrbahn in Richtung Wien war infolge der Bergungsarbeiten vollständig gesperrt. Beide Fahrer wurden medizinisch versorgt und ins Landesklinikum St. Pölten transportiert.

Schwere Lage am Unfallort

Ein mit Containern beladener Lkw samt Anhänger lag über dem Pannenstreifen und dem ersten Fahrstreifen. Ein weiterer Kühltransporter blockierte die beiden weiteren Fahrstreifen. Teile der Isolierung des Kühlaufbaus gelangten auf die Gegenfahrbahn. Daher war die Richtung Salzburg vorübergehend nur ein Fahrstreifen befahrbar. Aus den Containern trat nach ersten Informationen keine Ladung aus.

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Einsatz von Rettungskräften

Philipp Gutlederer von Notruf Niederösterreich erklärte gegenüber noe.ORF.at, dass sofort ein Großaufgebot an Rettungskräften vom Roten Kreuz und Samariterbund alarmiert wurde. Für die Bergung kommen Kranfahrzeuge zum Einsatz. Die genaue Dauer der Sperre war zunächst ungewiss. Nach dem Informationsstand am frühen Morgen dürfte die Sperrung Richtung Wien bis zum Vormittag andauern.

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Umleitung über Schnellstraßen

Es wurde eine großräumige Umleitung eingerichtet. Sie verlief über die Kremser Schnellstraße S33 und die Stockerauer Schnellstraße S5. Die Umleitung sollte den Verkehr ausweichen lassen. Ein genauer Zeitpunkt für die Freigabe stand zunächst nicht fest. Die Behörden baten um Geduld und Vorsicht.