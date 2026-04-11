Bei einem Unfall auf der Wiener Hochschaubahn im Prater sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Ursache wird ermittelt, es deutet sich menschliches Versagen an. Zwei Frauen mussten ins Krankenhaus, weitere Personen wurden vor Ort behandelt. Die Zwergerlbahn, eine der ältesten Achterbahnen der Welt, ist betroffen.

Bei einem Unfall der Wiener Hochschaubahn , auch Zwergerlbahn genannt, im Prater sind am Samstagmittag, dem 11. April 2026, mehrere Menschen verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich in dem beliebten Wiener Vergnügungspark und führte zu einem größeren Rettungseinsatz. Zwei Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht, während drei weitere Personen vor Ort behandelt wurden. Die genauen Umstände des Unfall s werden noch ermittelt, jedoch deutet vieles auf menschliches Versagen hin.

\Der erste Waggon der Zwergerlbahn entgleiste, was zu den Verletzungen führte. Zwei 63-jährige Frauen erlitten Prellungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Drei weitere Fahrgäste, zwei 39-jährige Frauen und ein 46-jähriger Mann, wurden vor Ort erstversorgt, benötigten aber keine weitere Behandlung im Krankenhaus. Die Betreiber der Hochschaubahn gaben an, dass der Zug aufgrund einer Fehleinschätzung der Fahrzeugführerin zu schnell unterwegs war, was zur Entgleisung des ersten Waggons führte. Die Notbremse wurde offenbar nicht betätigt. Die Fahrzeugführerin befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls im zweiten Waggon. Die Betreiber betonten, dass der Unfall nicht auf technisches Versagen, sondern auf menschliches Versagen zurückzuführen sei. Es waren keine Kinder an dem Unfall beteiligt. Die Rettungskette wurde umgehend in Gang gesetzt, um die Verletzten zu versorgen und die Unfallstelle zu sichern. Der Polizei- und Rettungseinsatz wurde gegen 13:30 Uhr beendet. Die Polizei ermittelt weiterhin die genauen Umstände des Unfalls, wobei derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden Dritter vorliegen. Zum Vergleich: Vor fast genau zwei Jahren kam es im Prater zu einer Entgleisung einer Lok der Liliputbahn, bei der Sabotage vermutet wurde. Damals wurde niemand verletzt.\Die Wiener Hochschaubahn gilt als eine der ältesten aktiven Achterbahnen der Welt. Sie wurde zwischen 1948 und 1950 erbaut und ist eines der letzten alten Bauwerke im Wiener Wurstelprater. Das Familienunternehmen betreibt die Achterbahn im Originalzustand. Die Anlage ist ein reiner Holzbau mit einer konventionellen Schienenanlage und einem mitfahrenden Bremser. Die Strecke ist etwa 450 Meter lang und führt durch eine künstliche Szenerie, die den Großglockner nachbildet. Ihren Spitznamen Zwergerlbahn erhielt die Bahn durch die entlang der Strecke platzierten Gartenzwerge. Die Hochschaubahn ist eine beliebte Attraktion im Wiener Prater und ein wichtiger Teil des kulturellen Erbes der Stadt. Der Vorfall wirft Fragen nach der Sicherheit der Anlage und den getroffenen Sicherheitsmaßnahmen auf. Die Ermittlungen der Polizei werden die genauen Ursachen und mögliche Verantwortlichkeiten klären müssen. Die Betreiber wünschten den Betroffenen rasche Genesung und werden wahrscheinlich in den kommenden Tagen weitere Informationen veröffentlichen, sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind





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