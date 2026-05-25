Unfall auf dem Friedhof: Lenkerin befreit und erhielt medizinische Erstversorgung

Eine Pkw-Lenkerin kam von der Fahrbahn ab und fuhr über die Steinmauer des Gutenbrunner Friedhofs. Die Feuerwehren sorgten für eine sichere Rettung der Lenkerin und führten die Bergung des Fahrzeugs durch.

Eine Pkw- Lenkerin kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr über die Steinmauer des Gutenbrunner Friedhof s. Das Fahrzeug stürzte in das Gelände und blieb schließlich in Schräglage auf einem Grab stehen.

Die Feuerwehren Gutenbrunn, Martinsberg und Ottenschlag wurden mit dem Stichwort „Verkehrsunfall mit vermuteter Menschenrettung“ alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Lenkerin bereits aus dem Fahrzeug befreit. Rettungskräfte des Roten Kreuzes Pöggstall sowie des Samariterbundes Persenbeug übernahmen die medizinische Erstversorgung der Lenkerin direkt an der Unfallstelle. Im Anschluss führten die Feuerwehren die Bergung des verunfallten Pkw durch und stellten diesen auf einem sicheren Abstellplatz ab.

Zudem wurde die Unfallstelle gereinigt und abgesperrt. Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen





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