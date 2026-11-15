Unbreakable Ukraine: 3D-Modelle schützen bedrohtes Kulturerbe in Linz

Ars Electronica präsentiert das Projekt Unbreakable Ukraine im Deep Space 8K. Digitale 3D-Rekonstruktionen bewahren bedrohte Bauwerke nach russischen Angriffen ab 2026.

Das Ars Electronica Center in Linz setzt mit dem Projekt Unbreakable Ukraine ein deutliches Zeichen für den Erhalt des ukrainischen Kulturerbes. Die Initiative nutzt hochauflösende digitale 3D-Modelle, um Besucherinnen und Besucher durch bedeutende, aber durch den Krieg gefährdete ukrainische Architektur zu führen. Diese immersive Erfahrung findet speziell im Deep Space 8K statt und macht die physische Zerstörung von Kulturdenkmälern für ein breites Publikum fassbar und erfahrbar.

Zerstörung und digitale Rettung

Laut Angaben von Ars Electronica wurden seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges mehr als 1.300 Kulturstätten in der Ukraine beschädigt. Davon sind Fast 400 Objekte irreparabel zerstört worden. Die digitale Rekonstruktion dieser Gebäude dient nicht nur der Dokumentation, sondern soll verdeutlichen, welches kulturelle Vermögen auf dem Spiel steht. Der Erhalt dieser Erinnerungsorte wird als kritischer Aspekt der nationalen Identität dargestellt.

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Technische Umsetzung und Kooperationspartner

Das Projekt wurde vom italienischen Immersionsstudio SARAVÁ Project gemeinsam mit Ars Electronica entwickelt. Die technische Umsetzung im Deep Space 8K ermöglicht es den Besuchenden, die detaillierten 3D-Modelle auf einer großen Leinwand zu erkunden. Diese Zusammenarbeit verbindet technologische Expertise mit kulturpolitischem Engagement, um die Auswirkungen des Krieges auf das historische Erbe sichtbar zu machen. Die Ausstellung ist ein zentrales Element der digitalen Strategie von Ars Electronica.

Integration ins Festivalprogramm 2026

Die erste öffentliche Präsentation des Projekts erfolgte beim Ars Electronica Festival 2026. Ab dem Jahr 2027 soll Unbreakable Ukraine ein fester und kontinuierlicher Bestandteil des Programmplans im Deep Space 8K sein. Diese langfristige Verankerung unterstreicht die Bedeutung des Themas über einen einzelnen Festivalkontext hinaus. Besucher können die Modelle somit auch nach dem Festival selbstständig erkunden.

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Symbolischer Widerstand am Tag der Würde

Die Präsentation fällt in eine hochsymbolträchtige Zeit, da sie den 21. November berührt. An diesem Tag begeht die Ukraine den Tag der Würde und Freiheit. Dieses Datum erinnert an die Orangene Revolution von 2004 sowie an die Revolution der Würde in den Jahren 2013 und 2014. Beide historischen Bewegungen waren geprägt von der Forderung nach Freiheit und einem europäischen Weg für das Land.

Kultureller Erhalt als Akt der Resilienz

Die digitalen Modelle der bedrohten Bauwerke werden im Kontext des Projekts als Zeichen des Widerstands verstanden. Sie zeigen, dass kulturelle Identität auch unter extremen Bedingungen bewahrt werden kann. Der Ansatz verbindet historische Aufarbeitung mit futuristischen Technologien, um die Kontinuität der ukrainischen Kultur zu sichern. Ars Electronica positioniert sich damit als wichtiger Akteur im globalen Diskurs über Kulturgutschutz.