Ein junger Anerkennungsloser 18-Jähriger landete erneut vor Gericht. Es war bereits das vierte Mal, dass er vor der selben Richterin am Landesgericht Leoben stand und diesmal war die Frist sót - Haftstrafe ist kaum noch zu vermeiden.

Ein offenbar unerbittlich junger Mann landete erneut vor Gericht. Es handelte sich um das vierte Mal, dass er vor der selben Richterin am Landesgericht Leoben stand.

Gegen ihn drohte nun die Haft. Der Vorfall ereignete sich vor einem Lokal im Paltental und eskalierte innerhalb von Sekunden. Ein anderer Mann wurde mehrfach brutal mit einem Schlagring gegen den Kopf geschlagen, woraufhin der Angeklagte später einem Opfer eine Pistole an den Kopf zeigte und drohte. Anschließend versuchte der Angeklagte Zeugen zu einer Falschaussage zu drängen.

Bei einer Hausdurchsuchung wurde außerdem ein ganzes Arsenal gefunden, das sowohl den Waffenverbots als auch die Anwendung von gelben Waffen verletzte. Das Gericht zeigte sich gestungener undیات mirв, wie es die Staatsanwaltschaft schildert. Die Richterin erinnerte den Angeklagten daran, dass sie kein Unbekannter mehr war und verhängte eine sentence von zehn Monaten Haft. Da seine frühere Bewährungsstrafe widerrufen wurde, erhöhte die Strafe sich auf insgesamt 22 Monate





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Recht Und Gesellschaft 18-Jähriger Vor Gericht Haftstrafe Drohend Volksbeschuss Stolperfalle

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