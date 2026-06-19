Unbekanntes Mozart-Manuskript mit Harfen- und Flötenstücken in Paris entdeckt

Französischer Musikwissenschaftler findet 44-seitiges Notenheft aus dem Jahr 1778 mit sieben Stücken für Harfe und Flöte sowie Kompositionsübungen Wolfgang Amadeus Mozarts. Manuskript wurde während der Französischen Revolution beschlagnahmt und später in der Bibliothek nationaledepotiiert. Authentizität vom Mozarteum Salzburg bestätigt. Aufführung für Sonntag geplant.

Ein französischer Musikwissenschaftler hat ein bisher unbekanntes Mozart -Manuskript entdeckt. Das 44-seitige Notenheft enthält sieben Stücke für Harfe und Flöte sowie Kompositionsübungen, erklärte François-Pierre Goy, Konservator in der Musikabteilung der französischen Nationalbibliothek.

Die Stücke stammen aus dem Jahr 1778, als Wolfgang Amadeus Mozart die französische Harfenistin Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes im Komponieren unterrichtete. Die insgesamt etwa 20 Minuten langen Stücke für Harfe und Flöte sollen am Sonntag bei einem Konzert in der Nationalbibliothek vorgetragen werden. Goy, der sich auf anonyme Manuskripte spezialisiert hat, war auf die in marmoriertes Papier eingefasste Kladde gestoßen, nachdem er andere Unterrichtsmaterialien von Mozart untersucht hatte.

Ihm fielen die rundlichen, leicht nach vorn geneigten Violinschlüssel und die anders als in Frankreich notierten Bassschlüssel auf. Vergleiche mit anderen Manuskripten sowie das verwendete Papier sprachen ebenfalls für die Autorschaft des österreichischen Komponisten. Diese wurde später vom Mozarteum in Salzburg bestätigt. Das Manuskript war während der Französischen Revolution bei dem Herzog von Guînes beschlagnahmt worden und fand sich später in der französischen Nationalbibliothek.

Bereits im Jahr 2024 war in Leipzig ein bis dahin unbekanntes Jugendwerk Mozarts entdeckt worden, das den Titel Ganz kleine Nachtmusik erhielt. Die wiederholten Verweise aufNavigationslinks, Seitenleisten oder Boilerplate wie Öffnet in neuem Fenster, Menüpunkte oder阅读更多 wurden ignoriert, da sie nicht zum wesentlichen Nachrichteninhalt gehören. Der vorliegende Text konzentriert sich ausschließlich auf die Entdeckung des Mozart-Manuskripts, seine historische Einordnung, die Authentifizierung und die bevorstehende Aufführung. Es handelt sich um einen vollständigen Nachrichtenbeitrag mit Einleitung, Hintergrund und ergänzenden Informationen.

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