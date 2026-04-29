Unausgeglichener Abend mit dem London Symphony Orchestra

Das London Symphony Orchestra unter Antonio Pappano präsentierte in Wien Tschaikowskys „Pathétique“ und Bernsteins „Age of Anxiety“. Während die Tschaikowsky-Interpretation überzeugte, blieb die Bernstein-Aufführung hinter den Erwartungen zurück.

Das London Symphony Orchestra unter der Leitung von Antonio Pappano bot in der Wiener Musikverein einen Abend mit Werken von Tschaikowsky und Bernstein , der jedoch insgesamt als unausgeglichen wahrgenommen wurde.

Während die Interpretation von Tschaikowskys „Pathétique“ positiv hervorhob, enttäuschte die Aufführung von Bernsteins „Age of Anxiety“ in einigen Aspekten. Nach einer enttäuschenden Vorstellung am Vortag zeigte das Orchester unter Pappano eine deutliche Steigerung in der Interpretation der „Pathétique“. Insbesondere die differenzierte Dynamik in den ersten beiden Sätzen wurde gelobt.

Der zweite Satz, ein walzerartiger Abschnitt, wirkte zwar weniger elegant als beschwingt, doch das Orchester gelang es, die düstere Vorahnung des dritten Satzes, der in eine „Parade höllischer Mächte“ mündet, eindrucksvoll zu vermitteln. Pappano verhinderte geschickt einen verfrühten Applaus und führte das Publikum gekonnt durch die Spannung des Werkes. Das finale Adagio lamentoso überzeugte durch eine natürliche melodische Entwicklung und die Vermeidung übermäßiger Sentimentalität. Pappano fand eine Balance, die die emotionale Tiefe des Werkes hervorhebt, ohne in Kitsch abzugleiten.

Die Interpretation zeigte ein tiefes Verständnis für Tschaikowskys späte Schicksalssymphonie und deren Ausdruck von existenziellen Fragen. Im Gegensatz dazu fiel die Interpretation von Bernsteins „The Age of Anxiety“ weniger überzeugend aus. Das Werk, inspiriert von W. H. Audens gleichnamigem Gedicht, thematisiert die Lebensängste junger Menschen und verbindet eine Mahler-ähnliche symphonische Struktur mit Elementen eines Klavierkonzerts. Die Einspielung von Krystian Zimerman mit den Berliner Philharmonikern unter Sir Simon Rattle gilt als Referenzstandard für dieses Werk.

Denis Kozhukhin, der Solist am Klavier, konnte jedoch nicht an dieses Niveau anknüpfen. Seine Konzentration lag eher auf der peniblen technischen Ausführung als auf der musikalischen Interpretation. Es fehlte ihm an der notwendigen stilistischen Flexibilität und der Fähigkeit, die Dramatik der einzelnen Abschnitte des Werkes wirklich zu vermitteln. Um die Tiefe der Musik zu erschließen, hätte er sich stärker auf die emotionalen und philosophischen Aspekte konzentrieren müssen.

Obwohl das London Symphony Orchestra an diesem Abend homogener agierte als am Vortag, blieben Wünsche hinsichtlich klanglicher Brillanz und Präzision offen. Es scheint, dass Antonio Pappano noch Arbeit vor sich hat, um das Orchester auf das gewünschte Niveau zu bringen. Insgesamt hinterließ der Abend den Eindruck einer ungleichmäßigen Leistung, bei der die Stärken in Tschaikowskys Werk die Schwächen in Bernsteins Komposition nicht vollständig ausgleichen konnten.

Die Diskrepanz in der Qualität der Interpretationen wirft Fragen nach der Vorbereitung und der künstlerischen Vision für dieses Programm auf





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