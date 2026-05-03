Un poeta: Eine tiefgründige Geschichte über Scheitern und Talent

Der kolumbianische Film „Un poeta“ erzählt die Geschichte des gescheiterten Dichters Oscár, der durch die Begegnung mit der jungen Yurlady eine neue Perspektive auf sein Leben und seine Kunst findet. Ein Film über die Suche nach Bedeutung, die Heuchelei des Literaturbetriebs und die Kraft der Poesie.

Noch bis Donnerstag ist in Wien der kolumbianische Film „Un poeta“ zu sehen, ein Werk, das als Satire beginnt und zunehmend an Tiefe gewinnt. Im Zentrum steht Oscár ( Ubeimar Rios ), ein erfolgloser Dichter , der von seiner Schwester als arbeitslos und gescheitert bezeichnet wird.

Der Film zeigt ihn als eine bemitleidenswerte Figur: wohnhaft bei seiner Mutter, geschieden, von seiner Tochter verachtet und mit Alkoholproblemen kämpfend. Oscár klammert sich an das Ideal des kolumbianischen Dichters José Asunción Silva, der sich mit 30 Jahren das Leben nahm, und verteidigt ihn vehement gegen Gabriel García Márquez. Ein Wendepunkt entsteht, als seine Tochter studieren möchte und Oscár, um die Studiengebühren zu unterstützen, als Poesielehrer an einer Schule anheuert.

Seine mangelnde Erfahrung und sein Alkoholkonsum führen zu anfänglichen Schwierigkeiten mit den Schülern. Doch durch den Spott der Schüler wird er auf Yurlady (Rebeca Andrade) aufmerksam, ein Mädchen, das für ihr „Tagebuch“ verspottet wird. Oscár erkennt Yurladys poetisches Talent und beginnt, sie zu fördern. Regisseur Simón Mesa Soto gelingt es mit dieser Entwicklung, die Perspektive des Zuschauers zu verändern.

Während man zunächst über den unfähigen Oscár urteilt, lernt man seine komplexen Seiten kennen. Er fragt Yurlady nach ihrer Traurigkeit und interessiert sich aufrichtig für ihren kreativen Prozess. Oscár setzt sich dafür ein, Yurladys Talent bei den lokalen Literaturgrößen vorzustellen, die aufgrund ihrer Herkunft und indigener Abstammung großes Interesse an ihr zeigen. Der Film enthüllt jedoch auch die Heuchelei und den Narzissmus des Literaturbetriebs, der Yurladys Talent als Marketinginstrument für Fördergelder missbraucht.

Schauspielerin Rebeca Andrade verkörpert Yurladys spröde Indifferenz gegenüber diesem Getöse auf beeindruckende Weise. Doch Oscárs Glück währt nicht lange. Sein Pech manifestiert sich gerade dann, als er sich am meisten bemüht, alles richtig zu machen. Am Ende scheint alles verloren: Yurlady gibt die Poesie auf, sein Verhältnis zur Tochter ist zerstört und er ist erneut arbeitslos.

Dennoch hat sich die Wahrnehmung des Zuschauers von Oscár grundlegend gewandelt. Man erkennt den Schmerz dieses Mannes, der sein eigenes Talent nicht entfalten konnte. Was anfangs als Pose und Weltschmerz wirkte, hat sich in eine raue Wirklichkeit verwandelt. Oscár ist mehr als nur ein klischeehafter Idiot.

Er entdeckt, dass das Schreiben von optimistischen Gedichten nicht unwürdig ist, sondern seine Mühe wert. Der Film ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit Themen wie Scheitern, Talent, sozialer Ungerechtigkeit und der Kommerzialisierung von Kunst. Er zeigt, wie leicht Ideale und Authentizität in der Welt des Literaturbetriebs verloren gehen können und wie wichtig es ist, die wahren Talente zu fördern, ohne sie zu instrumentalisieren. Der Film ist bis Donnerstag in Wien zu sehen und bietet eine bewegende und nachdenkliche Filmerfahrung





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