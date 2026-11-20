Die Suche nach dem Nachfolger von António Guterres droht in einer Krise zu enden. Keine der acht Kandidatinnen und Kandidaten erhält genug Stimmen im Sicherheitsrat.

Die Nachfolgeregelung für den aktuellen Chef der UNO, António Guterres , befindet sich in einer schweren Sackgasse. Bisher hat keine der acht nominierten Personen die notwendige Mehrheit im UNO-Sicherheitsrat erzielt, was die globale Organisation in eine prekäre Situation bringt. Die Zeit drängt, da das Amtsende von Guterres am 31. Dezember bevorsteht und bisher keine Einigung über einen neuen Chefdiplomaten erzielt werden konnte.

Scheitern an Interessenkonflikten der Mächte

Das Kernproblem liegt in den tiefen politischen Gräben zwischen den fünf ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats: den USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich. Es mangelt nicht an qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern, sondern an einer Figur, die von allen fünf Vetomächten gleichermaßen akzeptiert wird. Die anhaltenden Spannungen zwischen den westlichen Staaten und Russland einerseits sowie zwischen den USA und China andererseits machen Kompromisse extrem schwierig. Ein Experte der International Crisis Group, Daniel Forti, äußert Sorge darüber, dass der Rat gerade in einer Phase, in der eine starke und zielgerichtete politische Führung benötigt wird, keine Entscheidung getroffen hat.

Also read Matan Kahana zum neuen Knesset-Präsidenten gewählt

Kandidaten und Hürden bei den Abstimmungen

Bereits bei acht geheimen Probeabstimmungen scheiterten die Bemühungen, einen Konsens zu finden. Ein Kandidat benötigt für eine Nominierung mindestens neun Ja-Stimmen und darf dabei kein Veto einer der fünf Großmächte erhalten. Die costa-ricanische Ökonomin Rebeca Grynspan galt lange als Favoritin, da sie die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnte. Allerdings blockierten zwei Gegenstimmen einer Vetomacht ihre Nominierung. Als jüngste Bewerberin trat Lana Nusseibeh aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hinzu, nachdem ihre Vorgängerinnen und Vorgänger keine ausreichende Unterstützung fanden. Auch Feridun Sinirlioglu , der Generalsekretär der OSZE, ist Teil des Wettbewerbs.

Politische Widerstände gegen neue Bewerber

Die Gründe für die Ablehnung der Kandidaten bleiben oft im Verborgenen, doch konkrete politische Konflikte treten zutage. So wird berichtet, dass Russland gegen den Kandidaten Rafael Grossi , den Chef der IAEA, votieren könnte. Bei Lana Nusseibeh stieß die Kandidatur auf erbitterten Widerstand im britischen Parlament. Abgeordnete forderten London auf, ein Veto einzulegen, da sie ihr vorwerfen, Erkenntnisse von UNO-Experten über eine angebliche Unterstützung der sudanesischen RSF-Miliz durch die Vereinigten Arabischen Emirate zurückgewiesen zu haben. Diese Vorwürfe haben die diplomatischen Beziehungen belastet und die Chancen auf eine schnelle Einigung weiter verschlechtert.

Advertisement

Folgen für die Glaubwürdigkeit der UNO

Ein Versagen bei der Wahl hat weitreichende Konsequenzen für die Vereinten Nationen. Die Organisation leidet bereits unter einer schweren Finanzkrise, ausgelöst durch ausstehende Beiträge vieler Mitgliedstaaten und Kürzungen bei der internationalen Hilfe. Parallel dazu konfrontiert die UNO eine Legitimitätskrise. Ihr mächtigstes Gremium, der Sicherheitsrat, ist bei großen Konflikten, wie dem Krieg in der Ukraine oder der Lage im Iran, aufgrund der gegensätzlichen Interessen oft handlungsunfähig. Ein weiteres Machtvakuum an der Spitze würde die Glaubwürdigkeit der Weltorganisation weiter untergraben und die ohnehin schwache Position der UNO in der globalen Politik schwächen.

Rechtliche Optionen ohne automatischen Nachfolger

Die UNO-Charta sieht keine automatische Lösung für den Fall vor, dass António Guterres am 31. Dezember ohne Nachfolger ausscheidet. Ein solches Szenario wäre ein historisches Novum. Historische Vergleiche zeigen jedoch, dass Entscheidungen oft erst kurzfristig getroffen wurden, wie im Fall von Kofi Annan , der 1996 Mitte Dezember gewählt wurde. Experten diskutieren temporäre Lösungen, um das Machtvakuum zu schließen. Mögliche Optionen sind die Ernennung einer Person für eine deutlich kürzere Amtszeit von unter fünf Jahren oder die Einsetzung eines amtierenden Generalsekretärs. Eine neue Testabstimmung im UNO-Sicherheitsrat in New York könnte bald Klarheit darüber bringen, ob die Blockade durchbrochen werden kann oder die Organisation in eine tiefe Krise stürzt.