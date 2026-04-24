Umstrittene Schiedsrichterentscheidung überschattet Pokal-Halbfinale: Freiburg empört über Aberkennung

Das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg wurde durch eine strittige Schiedsrichterentscheidung überschattet. Die Aberkennung eines Freiburger Tores sorgt für Empörung und Diskussionen über die Fairness der Entscheidung.

Der Einzug ins DFB-Pokalfinale des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg war von einer äußerst umstrittenen Schiedsrichter entscheidung überschattet, die für heftige Diskussionen sorgt. Selbst Gegenspieler Deniz Undav zeigte Verständnis für die Enttäuschung der Freiburger.

Obwohl der Nationalspieler von Stuttgart über den eigenen Erfolg jubelte, räumte er ein, dass die Aberkennung des vermeintlichen 2:1-Tores für Freiburg ihn sehr befremdlich berührt habe.

'Das ist nie und nimmer ein Foul. Ich wäre als Stürmer ausgerastet', äußerte sich Undav bei Sky und fügte hinzu: 'Glück für uns, Pech für Freiburg.

' Die strittige Szene ereignete sich kurz nach Beginn der Verlängerung, als Lucas Höler den Ball ins Netz beförderte. Schiedsrichter Tobias Welz entschied jedoch, das Tor nicht anzuerkennen, da er ein Foulspiel Hölers an VfB-Verteidiger Jeff Chabot erkannte. Welz begründete seine Entscheidung damit, dass Höler Chabot angeblich durch eine unzulässige Körperlichkeit zu Fall gebracht habe. Diese Interpretation stieß auf breite Ablehnung bei den Freiburger Spielern und Verantwortlichen.

Höler selbst sprach von einer 'Frechheit' und betonte, dass es sich keinesfalls um ein Foul gehandelt habe. Er argumentierte, dass Chabot nicht zu Boden gehen müsse, um auf den vermeintlichen Schubser zu reagieren. Die Verwirrung war groß, da Welz nach eigenen Angaben von einer 'glasklaren Entscheidung' sprach, während zahlreiche Personen, die ihn auf die Situation ansprachen, ihm widersprachen.

'Jeder, der auf mich zugekommen ist, sagt, dass das kein Foul ist. So glasklar kann es nicht gewesen sein', so Höler. Auch weitere Freiburger Spieler äußerten sich kritisch zu der Entscheidung. Matthias Ginter, der Weltmeister von 2014, bemängelte die Inkonsequenz der Schiedsrichterleistung.

Er verwies darauf, dass bei einer vorherigen Abseitsposition weitergespielt wurde und forderte, dies auch in der strittigen Szene zu tun.

'Es wird bei drei Meter Abseits weitergespielt, dann lass hier auch weiterspielen. Dann kannst du es danach immer noch zurücknehmen', sagte Ginter.

'In der Szene abzupfeifen vor dem Abschluss, ist einfach nicht richtig. Es ist eine Fehlentscheidung.

' Christian Günter, ein weiterer Schlüsselspieler des SC Freiburg, ging noch weiter und erklärte, dass er seine Karriere beenden würde, wenn die Aktion als Foul gewertet werden sollte. 'Wenn das ein Foul ist, kann ich hier und heute meine Karriere beenden. Das ist wirklich gar nichts', sagte Günter. Er betonte jedoch, dass er die alleinige Schuld nicht beim Schiedsrichter sehen wolle.

Die Debatte um die Schiedsrichterentscheidung wird voraussichtlich noch anhalten und die Diskussion über die Fairness und Konsistenz in der Bundesliga weiter anheizen. Die Freiburger fühlen sich durch die Fehlentscheidung um den möglichen Einzug ins Finale betrogen und fordern eine transparente Aufarbeitung des Vorfalls. Der Fokus liegt nun darauf, wie solche strittigen Situationen in Zukunft vermieden werden können, um die Glaubwürdigkeit des Wettbewerbs zu wahren.

Die Entscheidung des Schiedsrichters wirft ein Schlaglicht auf die Herausforderungen, denen sich Schiedsrichter im modernen Fußball stellen müssen, und die Notwendigkeit, die Qualität der Schiedsrichterleistung kontinuierlich zu verbessern





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