Umstrittene Diskussion zu Guantanamo an der Universität Wien: Einladung an Ex‑Al‑Kaida‑Mitglied Mohamedou Ould Slahi sorgt für Empörung

Die linksgerichtete Hochschülerschaft der Universität Wien hat Mohamedou Ould Slahi, ehemaligen Al‑Kaida‑Kämpfer und Langzeitinsassen von Guantànamo, zu einer Diskussionsrunde über Menschenrechte und den Krieg gegen den Terror eingeladen. Die Entscheidung löste scharfe Kritik von konservativen Politikern und eine Debatte über die Rolle der Universität im öffentlichen Diskurs aus.

Mohamedou Ould Slahi , Sohn eines Kamelhirten aus Mauretanien, war jahrelang Mitglied der islamistischen Terrororganisation Al Kaida und verbrachte von 2002 bis 2016 fast vierzehn Jahre ohne Anklage im US‑Gefängnis Guantànamo.

Nach seiner Freilassung im Jahr 2016 kehrte er nach Europa zurück und wurde zu einer Diskussionsrunde an der Universität Wien eingeladen. Der Auftritt ist von der linksgerichteten Hochschülerschaft ÖH organisiert und trägt den Titel Fast 25 Jahre Guantanamo Bay. Neben Slahi werden ein weiterer ehemaliger Guantanamo‑Häftling und ein ehemaliger Wärter des Lagers anwesend sein, um unterschiedliche Perspektiven auf das umstrittene Gefängnis zu beleuchten.

Die Veranstaltung soll vor allem die Menschenrechtslage und die Rechtsstaatlichkeit im Kontext des sogenannten Krieges gegen den Terror thematisieren. Die Organisatoren betonen, dass es nicht darum gehe, persönliche Biografien unkritisch zu glorifizieren, sondern die Auswirkungen staatlicher Maßnahmen auf Grundrechte und internationale Rechtsnormen zu prüfen. Die Einladung von Slahi löste sofort heftige Debatten in der politischen Landschaft Österreichs aus.

Vertreter der konservativen ÖVP‑nahen Aktionsgemeinschaft kritisieren, dass ein ehemaliges Mitglied einer terroristischen Gruppe eine Plattform erhalten solle und bezeichnen das Vorhaben als moralisch verwerflich. Der FPÖ‑Generalsekretär warnt vor einem Sicherheitsskandal und kündigte parlamentarische Anfragen an. Die Kritiker sehen in der Veranstaltung einen gefährlichen Präzedenzfall, der die Grenze zwischen Aufklärung und Verherrlichung verwischen könnte.

Befürworter hingegen argumentieren, dass Slahi durch sein Buch, das aus den dort geführten Tagebüchern entstanden ist, ein wichtiges Zeugnis über Folter und willkürliche Inhaftierung geliefert habe und damit zu einem unverzichtbaren Zeugen der Menschenrechtsverletzungen geworden sei. Die Kontroverse spitzt sich zu, weil die ÖH in der Vergangenheit bereits durch provokante Aktionen aufgefallen ist. So protestierte sie früher gegen Auftritte der Feministin Alice Schwarzer und wurde mehrfach wegen unklarer Haltung gegenüber antisemitischen Äußerungen kritisiert.

Während die Studierenden im Zuge von Lehrerveranstaltungen gegen Kürzungen an den Hochschulen auf die Straße gingen, verdichtete sich der öffentliche Diskurs um die Frage, ob die Universität als neutraler Ort des Lernens auch extremistisches Gedankengut zulässt. Die bevorstehende Diskussion am 8. Juni wird daher nicht nur als ein Dialog über Guantanamo, sondern auch als Prüfstein für die Werteorientierung und Selbstverständnis der Wiener Universität wahrgenommen





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