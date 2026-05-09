Umstellung der sieben Spitäler in Vorarlberg auf zwei Standorte

Die Neos fordern eine Reform der Spitalslandschaft, da die aktuellen sieben Krankenhausstandorte zu einem Defizit von rund 310 Millionen Euro führen würden. Stattdessen sollen nur zwei große, spezialisierte Spitäler in Vorarlberg übrig bleiben, durch einen Fokus auf ambulante Versorgung und psychiatrische Versorgung mit einem spezialisierten Zentrum in Rankweil.

Radikaler Umbau im Gesundheitssystem: Die Neos schlagen vor, die sieben Spitäler in Vorarlberg auf nur zwei Standorte zu reduzieren. Grund ist ein Defizit von rund 310 Millionen Euro.

Was jetzt geplant ist. Die Vorarlberger Neos fordern eine tiefgreifende Reform der Spitalslandschaft im Land. Statt aktuell sieben Krankenhausstandorte soll es künftig nur noch zwei große, spezialisierte Spitäler geben. Hintergrund sind steigende Kosten und ein wachsendes Defizit im Gesundheitsbereich.

Laut Neos-Gesundheitssprecherin Katharina Fuchs hätten die sieben Spitalsstandorte im Jahr 2024 ein Defizit von knapp 310 Millionen Euro verursacht – rund 43 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Zusätzlich könnte laut Fuchs ein spezialisiertes Zentrum in Rankweil entstehen, etwa für psychiatrische Versorgung. Ob und wann ein solcher Umbau tatsächlich umgesetzt wird, ist derzeit offen. Klar ist jedoch: Die Diskussion über die Zukunft der Spitäler in Vorarlberg gewinnt weiter an Dynamik





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