Umfrage Lernquadrat: KI-Nutzung im Schulalltag und Schummelrisiko

Eine Umfrage von Lernquadrat zeigt, dass 42 Prozent der Schüler KI wöchentlich nutzen. Viele empfinden das als Schummeln, was zu Stressreduktion führt.

Die Künstliche Intelligenz hat die schulische Landschaft nachhaltig verändert. Eine aktuelle Untersuchung des Nachhilfeinstituts Lernquadrat offenbart, dass 42 Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler die Technologie mehrfach pro Woche für schulische Zwecke einsetzen. Die Studie umfasst mehr als tausend Jugendliche im Alter von elf bis zwanzig Jahren und deckt ein breites Spektrum an Nutzungsgewohnheiten auf.

Häufigkeit der KI-Anwendung in Schulen

Angela Schmidt, Lerntechnik-Trainerin beim Lernquadrat, bestätigt den massiven Wandel im Lernverhalten. Zwölf Prozent der Befragte greifen sogar mehrmals täglich auf KI-Tools zurück. Je älter die Schüler sind, desto intensiver wird die Technik genutzt. Besonders auffällig ist die hohe Nutzungsrate bei selbsternannten schlechten Schülern, wobei 24 Prozent dieser Gruppe täglich auf künstliche Intelligenz vertrauen. Generell dominiert ChatGPT als primäres Werkzeug unter dem Begriff KI.

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Schummelrisiko und ethische Einschätzung

Das Unrechtsbewusstsein bezüglich der Nutzung ist ausgeprägt. Nur vier Prozent der Befragten empfinden den Einsatz grundsätzlich nicht als Schummeln. Dreiunddreißig Prozent bewerten die vollständige Übernahme von Aufgaben als unethisch. Bei einem Viertel ist dies der Fall, wenn sie die Lösungen nicht verstehen. Fünfzehn Prozent halten das Verfassen ganzer Texte durch KI für betrügerisch. Zweiundzwanzig Prozent haben bereits Konsequenzen erfahren.

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Fächerspezifische Nutzung und Geschlechterunterschiede

Mathematik steht an erster Stelle der genutzten Fächer, gefolgt von Naturwissenschaften und Deutsch. Der wahrgenommene Hauptvorteil variiert stark nach Geschlecht. Jungen schätzen vor allem die Zeitersparnis. Mädchen betonen hingegen die Unterstützung beim Verständnis komplexer Themen. Diese Unterschiede verdeutlichen, wie unterschiedlich die Zielsetzungen der Nutzer sind.

Auswirkungen auf Stress und Gesellschaftsbild

Trotz der Effizienzgewinne gibt es ernste Bedenken. Elf Prozent berichten von starker Stressreduktion, vierzigacht Prozent von eher geringerem Druck. Viele vergessen Inhalte jedoch schnell oder lernen nur oberflächlich. Paradoxerweise glaubt drei Viertel der Befragten, dass die Gesellschaft durch KI dümmer wird. Dreißigein Prozent meinen, Lehrkräfte könnten Eigenständigkeit nicht erkennen.