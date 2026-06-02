Umfrage: Hohe psychische Belastung bei Lehrkräften und Schülern

Eine Umfrage unter 2000 Pädagoginnen und Pädagogen in Österreich zeigt alarmierend hohe psychische Belastungen sowohl bei Lehrkräften als auch bei Schülern. Administrative Aufgaben, große Klassen und digitale Einflüsse werden als Hauptfaktoren identifiziert.

Eine aktuelle Online- Umfrage , durchgeführt vom Österreichischen Bundesverlag Schulbuch (öbv) in Zusammenarbeit mit der Universität Linz, zeigt eine hohe psychische Belastung unter Lehrkräfte n und Schüler n. Befragt wurden rund 2000 Pädagoginnen und Pädagogen.

Die Hälfte der teilnehmenden Lehrer fühlt sich durch ihre Arbeit unter Druck, in Sonderschulen sind es sogar 75 Prozent. Zudem gibt ein Drittel der Befragten an, dass die Mehrheit ihrer Schüler von psychischen Problemen betroffen ist. Als Hauptgründe für die eigene Belastung wurden administrative Aufgaben, zu große Klassen und der Umgang mit den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen genannt, die jeweils von etwa zwei Dritteln der Befragten angegeben wurden. Weitere genannte Faktoren sind individuelle Förderung, Schulentwicklungsarbeit und fehlende Pausen.

Auch die Aufrechterhaltung der Klassendisziplin und die Unterstützung von Kindern mit mangelnden Deutschkenntnissen oder besonderen Bedürfnissen werden jeweils von der Hälfte der Befragten als stark fordernd erachtet. Trotz des hohen Drucks berichten viele Lehrkräfte von einem starken Sinngehalt in ihrer Tätigkeit. Zwischen 86 Prozent der Lehrer an Berufsschulen und 68 Prozent an Sonderschulen geben an, Sinn und Bedeutsamkeit in ihrem Leben zu sehen.

Der Studienautor Christoph Helm von der Abteilung für Bildungsforschung an der Uni Linz resümiert, dass viele Lehrkräfte Sinn in ihrer Arbeit erfahren, aber gleichzeitig erheblichem Druck ausgesetzt sind. Als Entlastungsmaßnahmen fordern die Befragten vor allem Supervision und psychologische Begleitung, kleinere Klassen, weniger Bürokratie und mehr Unterstützungspersonal. Auch die Schüler leiden nach Einschätzung der Pädagogen massiv unter psychischen Belastungen.

Jede zweite Lehrkraft geht davon aus, dass mindestens 40 Prozent ihrer Schüler betroffen sind, ein Drittel schätzt den Anteil auf mindestens 60 Prozent. Ein Viertel der Befragten ist der Ansicht, dass die Mehrheit der Schüler durch psychische Probleme in ihrem Lernen beeinträchtigt wird. Als stärkste Belastungsfaktoren bei Kindern und Jugendlichen werden Smartphones und soziale Medien genannt. 80 Prozent der Lehrkräfte gehen davon aus, dass die Mehrheit ihrer Schüler dadurch belastet ist.

Weitere häufig genannte Faktoren sind Leistungsdruck und mangelnde Unterstützung im Elternhaus. Um den Belastungen entgegenzuwirken, setzen laut eigener Angabe zwei Drittel der Pädagogen zumindest gelegentlich Maßnahmen zur Förderung der mentalen Gesundheit im Klassenzimmer ein, darunter Bewegungs- und Entspannungsübungen, Stressbewältigungsstrategien oder persönliche Gespräche. Besonders engagiert zeigen sich dabei die Lehrkräfte an Sonderschulen, die selbst die höchste Belastung angeben. Der Leiter der Studie, Christoph Helm, kritisiert, dass das Thema mentale Gesundheit oft nur unsystematisch behandelt werde und sieht hier klaren Handlungsbedarf.

Philipp Nussböck, Geschäftsführer des öbv, betont, dass Lehrkräfte täglich Außerordentliches leisteten, auch über die formalen Anforderungen hinaus. Langfristig seien jedoch Rahmenbedingungen notwendig, die sie gezielt entlasten und unterstützen. Die Umfrage unterstreicht die dringende Notwendigkeit, strukturelle und systemische Verbesserungen im Bildungsbereich anzugehen, um sowohl Lehrkräfte als auch Schüler besser zu schützen und zu unterstützen





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